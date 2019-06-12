Dilipak: AK Parti ve CHP’yi yeniden dizayn etmeye çalışacaklar, yeni oluşumlar, bölünmeler, birleşmeler olacak

Abdurrahman Dilipak, "Nerede kalmıştık?" başlığıyla yayımlanan yazısında 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine de değindi.

"İstanbul seçimlerine az bir zaman kaldı ama, öyle görünüyor ki, Avrupa’da erken seçim konusu acil bir gündem haline gelebilir" diyen Dilipak, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’de seçimlerin yenilenmesinin ardından hükümet kurulsa bile, sorunlar bitmeyecek. Kurulacak hükümetin ne kadar devam edeceği de belli değil. Netanyahu’nun siyasi kariyeri yargı kararı ile sonuçlandırılacak olursa, bu da sürpriz olmaz.

Yine de hiç kimse, gelecek konusunda emin olamaz. Her şey mümkün. Ama korkulan ölçekte bir kriz de olmayabilir. Sürprizlerle dolu bir döneme giriyoruz. Şunu da söyleyelim, bölgeyi rahat bırakmayacaklar. 6. kol faaliyetleri ile bölgedeki varlıklarını garanti altına almak ve süreci kontrol etmek için “kontrollü bunalım stratejileri” üretme ve uygulamaya devam edecekler.

Türkiye’de seçim sonucu nasıl olursa olsun, tartışma bitmeyecek. AK Parti ve CHP’yi yeniden dizayn etmeye çalışacaklar. Yeni siyasi oluşumlar, ayrışmalar, bölünmeler, birleşmeler olacak."