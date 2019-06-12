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12:19 12 Haziran 2019
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan

    Akar'dan ABD'ye S-400 yanıtı: Mektubun üslubu müttefiklik ruhuna uygun değil, cevap hazırlıyoruz

    © AA /
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın S-400'lerle ilgili olarak 6 Haziran'da yazdığı mektupla ilgili açıklama yaptı. Akar, "Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük. Gerekli çalışmaları yapıyor, cevabı hazırlıyoruz" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Akar, 7. Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savuna Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Gebele'ye gitti.

    Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü
    © AA /
    ABD'den Akar'a F-35 mektubu: Türk pilotlarını ülkeden göndereceğiz
    Toplantının yapılacağı Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:

    "Bilindiği gibi ABD Savunma Bakan Vekili'nden bir mektup aldım. Üslubuyla ilgili kamuoyunun da hassasiyetle durduğu gibi biz de hassasiyetle durmaktayız. Mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmekte ise de üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonlarımız sürmektedir. Ayrıca bu ayın sonunda Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı var. Orada da ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geleceğiz."

    'MUHATAPLARIMIZIN TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNİ BEKLİYORUZ'

    İlker Başbuğ
    © AA /
    Başbuğ, ABD'nin Ankara'ya gönderdiği mektubu sordu: Bu krizden nasıl çıkılacak?
    Temasların devam ettiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

    "Yarın ABD Savunma Bakan Vekili ile bir telefon görüşmemiz olacak. Bu telefon görüşmesinde ve diğer temaslarımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, TSK'nın bilinen görüşlerini, taleplerini tekrar tekrar masaya koyduk, koymaya devam edeceğiz. Yapacağımız temaslarda da ister mektup ister karşılıklı görüşme olsun bütün konular masada ve bilinen görüşlerimizi orada açık ve net bir şekilde ifade etmeye, ortaya koymaya, taleplerimizi belirtmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı tutum ve davranış içinde olmayı sürdüreceğiz. Tabii burada stratejik ortaklıktan, müttefiklikten bahsediliyor. Onun ruhuna uygun hareket edilmesi için beklentimizi de ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Biz bugüne kadar NATO konusunda, ABD ile olan taahhütlerimiz konusunda herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sorumluluklarımızın tamamını eksiksiz, aksaksız yerine getirdik. Bugüne kadar bu konularda hiçbir şikayet söz konusu değil. Dolayısıyla muhataplarımızın da benzer şekilde bizlere olan taahhütlerini, sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz."

    NE OLMUŞTU?

    F-35
    © REUTERS /
    Hürriyet: F-35 eğitimi için ABD'de bulunan Türk pilotlara şu aşamada 'Geri dönün' emri gitmiş değil
    ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Akar'a yazdığı mektupta Amerika'da F-35 eğitimi alan Türk pilotların 31 Temmuz'a kadar ayrılacakları ve program kapsamında yeni eğitim verilmeyeceğini bildirmişti. 6 Haziran tarihini taşıyan ve ABD'li gazetecilere 'sızdırıldığı' belirtilen mektup ve mektuba iliştirilen belgede, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik başka hangi adımların atılacağı da anlatılmıştı.

    Shanahan mektupta, Türk askerlerinin Rusya’ya S-400 için eğitim almaya gitmelerinden dolayı hayal kırıklığı duyduğunu aktararak, "Değerli ilişkimizi devam ettirmeyi amaçlarken, S-400 sürecinin bitmemesi durumunda F-35 programından Türkiye’yi çıkaracağız" ifadesini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Brüksel, TSK, NATO, Gürcistan, Azerbaycan, F-35, S-400, Rusya, Türkiye, Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan
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