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12:19 12 Haziran 2019
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    Cem Uzan

    Cem Uzan'dan Erdoğan'a çağrı: Bu mağduriyet giderilmeli

    © AFP 2019 /
    Türkiye
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    Fransa'da yaşayan eski siyasetçi Cem Uzan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerine çağrı yaparak "Sizlerden istirhamım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir. Bu haksızlığın giderilmesini ve mağdur edilen her bireyin haklarına kavuşmasını yüce Allah’tan niyaz ederim" dedi.

    Cem Uzan
    © AFP 2019 / MUSTAFA OZER
    Cem Uzan AİHM'de Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandı
    Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan, Berke Barajı’na el konulmasının 16. yılı nedeniyle kişisel Instagram hesabında bir mektup yayınladı.

    Berke Barajı’nın Türkiye’nin en büyük özel sektör barajı olduğunu altını çizen Cem Uzan, “Türkiye’ye olan inancın bir simgesidir. Bu dev eseri vatanımıza kazandırdığımız için ben ve ailem ilelebet gurur duyacaktır. Bugün 16 yıl sonra ailemin mağduriyeti halen devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

    Uzan, “Muhterem Cumhurbaşkanım ve saygı değer devlet büyüklerim, sizlerden istirhamım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir. Bu haksızlığın giderilmesini ve mağdur edilen her bireyin haklarına kavuşmasını yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

    Uzan konuya dair bir de video yayınladı. Uzan, üç parça halinde yayınladığı videoda şunları kaydetti:
    "Merhaba Türkiyem, bugün Berke Barajı'na el konulmasının 16. senesi. Berke Barajı Türkiye'nin en büyük özel sektör barajıdır. 7 senede 1.2 milyar dolar harcanarak, tamamı kredi kullanılmadan, milli sermayeyle yapılmıştır. Bu dev eseri vatanımıza kazandırdığım için ben ve ailem ilelebet gurur duyacağız.

    Bugün, 16 yıl sonra ailemin mağduriyeti devam etmektedir. Kimse ailemize sahip çıkmamıştır. 85 yaşımdaki babam, 80 yaşındaki ev kadını anam kırmızı bültenle aranmaktadır. Ben ve ailem Türkiye'de 40 bin kişiye iş verdik. Bugün her şeyimiz yok pahasına satılmıştır.

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    2/BOLUM. #cemuzan #turkiye #namus #sürgün #hasret #galatasaray #ultraslan #cimbom #fenerbahçe #besiktas #paris #france

    cem uzan (@cemuzan)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Konuya vakıf olan herkes, ne denli acımasız ve haksız bir komploya mağdur kaldığımızı bilmektedir. Muhterem Cumhurbaşkanım ve saygı değer devlet büyüklerim. Sizlerden istirhamım, hakkaniyetle bu mağduriyetin giderilmesidir. Bu haksızlığın giderilmesini ve mağdur edilen her bireyin haklarına kavuşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hasret dolu sevgi ve saygılarımla."

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    3/Bolum. #cemuzan #turkiye #namus #sürgün #hasret #galatasaray #ultraslan #fenerbahçe #besiktas #paris #france

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    BELGELERİN İMHASI İSTENDİ

    Cem Uzan son dönemde Fransa'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na karşı kazandığı davalarla gündeme geldi. En son alınan kararda Paris Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında Uzan'ın evinde TMSF'nin el koyduğu belgelerin yaklaşık 38 bininin yasal olmayan yollarla elde edildiğine hükmederek imhasını istedi.

    Etiketler:
    inanç, Instagram, mağdur, Recep Tayyip Erdoğan, Cem Uzan
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