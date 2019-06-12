Cem Uzan'dan Erdoğan'a çağrı: Bu mağduriyet giderilmeli

Berke Barajı’nın Türkiye’nin en büyük özel sektör barajı olduğunu altını çizen Cem Uzan, “Türkiye’ye olan inancın bir simgesidir. Bu dev eseri vatanımıza kazandırdığımız için ben ve ailem ilelebet gurur duyacaktır. Bugün 16 yıl sonra ailemin mağduriyeti halen devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Uzan, “Muhterem Cumhurbaşkanım ve saygı değer devlet büyüklerim, sizlerden istirhamım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir. Bu haksızlığın giderilmesini ve mağdur edilen her bireyin haklarına kavuşmasını yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.
Bugün, 16 yıl sonra ailemin mağduriyeti devam etmektedir. Kimse ailemize sahip çıkmamıştır. 85 yaşımdaki babam, 80 yaşındaki ev kadını anam kırmızı bültenle aranmaktadır. Ben ve ailem Türkiye'de 40 bin kişiye iş verdik. Bugün her şeyimiz yok pahasına satılmıştır.
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2/BOLUM. #cemuzan #turkiye #namus #sürgün #hasret #galatasaray #ultraslan #cimbom #fenerbahçe #besiktas #paris #france
Konuya vakıf olan herkes, ne denli acımasız ve haksız bir komploya mağdur kaldığımızı bilmektedir. Muhterem Cumhurbaşkanım ve saygı değer devlet büyüklerim. Sizlerden istirhamım, hakkaniyetle bu mağduriyetin giderilmesidir. Bu haksızlığın giderilmesini ve mağdur edilen her bireyin haklarına kavuşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hasret dolu sevgi ve saygılarımla."
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3/Bolum. #cemuzan #turkiye #namus #sürgün #hasret #galatasaray #ultraslan #fenerbahçe #besiktas #paris #france
BELGELERİN İMHASI İSTENDİ
Cem Uzan son dönemde Fransa'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na karşı kazandığı davalarla gündeme geldi. En son alınan kararda Paris Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında Uzan'ın evinde TMSF'nin el koyduğu belgelerin yaklaşık 38 bininin yasal olmayan yollarla elde edildiğine hükmederek imhasını istedi.
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