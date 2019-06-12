Cem Uzan'dan Erdoğan'a çağrı: Bu mağduriyet giderilmeli

Fransa'da yaşayan eski siyasetçi Cem Uzan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerine çağrı yaparak "Sizlerden istirhamım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir. Bu haksızlığın giderilmesini ve mağdur edilen her bireyin haklarına kavuşmasını yüce Allah’tan niyaz ederim" dedi.

Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan, Berke Barajı’na el konulmasının 16. yılı nedeniyle kişisel Instagram hesabında bir mektup yayınladı.

Berke Barajı’nın Türkiye’nin en büyük özel sektör barajı olduğunu altını çizen Cem Uzan, “Türkiye’ye olan inancın bir simgesidir. Bu dev eseri vatanımıza kazandırdığımız için ben ve ailem ilelebet gurur duyacaktır. Bugün 16 yıl sonra ailemin mağduriyeti halen devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Uzan, “Muhterem Cumhurbaşkanım ve saygı değer devlet büyüklerim, sizlerden istirhamım hakkaniyet ile bu mağduriyetin giderilmesidir. Bu haksızlığın giderilmesini ve mağdur edilen her bireyin haklarına kavuşmasını yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

Uzan konuya dair bir de video yayınladı. Uzan, üç parça halinde yayınladığı videoda şunları kaydetti:

"Merhaba Türkiyem, bugün Berke Barajı'na el konulmasının 16. senesi. Berke Barajı Türkiye'nin en büyük özel sektör barajıdır. 7 senede 1.2 milyar dolar harcanarak, tamamı kredi kullanılmadan, milli sermayeyle yapılmıştır. Bu dev eseri vatanımıza kazandırdığım için ben ve ailem ilelebet gurur duyacağız.