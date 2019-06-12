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13:23 12 Haziran 2019
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    Muammer Güler

    İlk kez tanık olarak dinlenen Muammer Güler, Hrant Dink görüşmesini anlattı

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, eski İçişleri Bakanı ve eski İstanbul Valisi Muammer Güler tanık olarak ifade verdi. Güler, Dink'in Sabiha Gökçen yazısı üzerine çağrıldığı valilikte neler konuşulduğunu anlattı.

    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılanması sürüyor. 

    Genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink için, ölümünün 12. yılında eski Agos gazetesi binası önünde anma töreni düzenlendi.
    © AA / Elif Öztürk
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    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, eski emniyet müdürü Ahmet İlhan Güler ve eski jandarma görevlisi Gazi Günay katıldı. Tutuklu sanık eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek'in cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantısının sağlandığı duruşmada, müdahil Dink ailesini de avukatlar temsil etti. 

    Duruşmada, 12 yıllık dava sürecinde birçok kez tanık olarak dinlenilmesi talep edilen ve mahkeme heyetinin bir önceki celse tanıklığına başvurulmasına karar verdiği, Dink cinayeti döneminde İstanbul Valisi olarak görev yapan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, ilk kez tanık olarak dinlenildi. 

    'TEHDİT VE BASKI SÖZ KONUSU OLMADI'

    Hrant Dink davası
    © AA /
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    Güler'e, Dink cinayetinden yaklaşık 3 yıl önce, 24 Şubat 2004'te İstanbul Valiliği'nde Hrant Dink ile yapılan görüşme ve görüşmede neler konuşulduğu soruldu. 

    Bu yöndeki sorulara yanıt veren Güler, "Ölümünden bir hafta önce Agos gazetesinde başlattığı bir yazı dizisi var. 2 yıl 10 ay 25 gün  öncesinde, vali yardımcısının odasında yapılan bir görüşmeden bahsediliyor ve maalesef kamuoyunda, ölümünden bir hafta önce sanki çağrılmış, görüşülmüş gibi bir algı yaratılıyor. Sabiha Gökçen ile ilgili, hassasiyetin paylaşılması ve yazdığı yazının (Gökçen'in Ermeni olduğu iddiasını içeren yazı) kaynağının sorulmasına yönelik bir toplantıdır. Toplantıyı yapan kişi de azınlıklardan sorumlu vali yardımcısıdır. Orada tehdit ve baskı söz konusu olmamıştır. Kendisinin de baskı gördüğüne dair herhangi bir müracaatı olmamıştır. Olayı bu açıdan görüyorum" diye konuştu. 

    MİT YANIT VERMEMİŞTİ

    Hrant Dink
    © AP Photo / Murad Sezer
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    Dink davasında Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanık yargılanıyor.

    Salı günü başlayan ve perşembe günü sona erecek olan duruşmaların dünkü kısmında Trabzon Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli tanık Mustafa Kuletaş ve o dönem Trabzon’da üniversite öğrencisi olan Muhammet Kırmacı dinlendi. Adem Sağlam ve Emre Altuntaş ise mazeretli oldukları gerekçesiyle ifade vermedi.

    Güler ifade verirken, MİT ise tanık olarak dinlenilmesine karar verilen personelin ‘görevde olup olmadıklarının bildirilmesi ve tanıklık için gerekli işlemlerin yapılması için’ yazılan yazıya cevap vermemişti.

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    Etiketler:
    Mahkeme, Duruşma, Gazi Günay, Tanık, Ahmet İlhan Güler, Ali Öz, Ramazan Akyürek, Sabiha Gökçen, Zekeriya Öz, Fethullah Gülen, MİT, Suikast, Agos Gazetesi, Muammer Güler, Hrant Dink
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