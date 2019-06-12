İmamoğlu'ndan hükümet yetkililerine: Yerel seçim süreci yürüsün, siz işinize bakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümet yetkililerine çağrıda bulunan CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'de seçilmiş bir hükümet var, cumhurbaşkanı var. Yeni sistemle atadığı kabinesi var. Biz isteriz ki bu sürece bu kadar yoğun süreç yaşanırken siz işinize bakın, burada da yerel seçim süreci yürüsün" diye konuştu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe’de Sivaslı iş insanları ve sanayicileriyle buluştu.

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T24'de yer alan habere göre İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu seçim normal bir seçim değildir. Bu seçim sonucu belli olmuş bir seçimin ne yazık ki hukuka aykırı bir şekilde bir hukuksuzluğa sebep olarak yenilenmesidir. Dolayısıyla sanki bu seçim en adil koşullarda en özgür koşullarda demokrasinin bir parçasıymış gibi yapıldığı izlenimini ortaya koyanlara ben bir dakika diyorum.

"Demokrasi mücadelesine İstanbul halkı büyük bir katkı sunarak bir avuç insanın Türkiye'nin demokrasi sürecine zarar vermesini engellemiş olacak.

‘SİZ DE GÖREVİNİZİ YAPIN, ÜLKE HİZMET YARIŞI YAPSIN’

"İstanbul dünyanın en mühim kentlerinden biri. İstanbul Türkiye'nin motor gücü. Baktığınızda bugün Türkiye'nin ana gündemleri var. Uluslararası ilişki, terörle olan mücadelemiz, ekonomi, Avrupa ile ilişkiler, savunma ile ilgili yaşadığımız süreçler. Bütün bunlar Türkiye'nin ana meselesi. Türkiye'de seçilmiş bir hükümet var, cumhurbaşkanı var. Yeni sistemle atadığı kabinesi var. Biz isteriz ki bu sürece bu kadar yoğun süreç yaşanırken siz işinize bakın, bu kulvarda yerel seçim süreci yürüsün. Günün sonunda İstanbul'u kazananlar işine baksınlar. Siz de görevinizi yapın. Ülke hizmet yarışı yapsın. Israrla bunun karşısında durulsun. Ve daha sonrasında yaşanan hukuki süreçler. Bugün geldiğimiz noktada, aslında bir nebze haklı çıktığıma seviniyorum, en azından hukuki süreci bir kenara koyarsak, gördüğümüz kadarıyla bir kısım ülke iradesini elinde tutan insanlar anlıyorum ki yerle seçim süreciyle pek ilgilenmeyecekler. Bu beni mutlu ediyor. 31 Mart öncesi çağrımın bunda bir nebze katkısı varsa mutlu olurum. Çünkü ülkenin pek çok konusu var. 31 Mart'tan önce birileri beka sorunu ile yerel seçimi tanımladığında hayır öyle bir şey yok dediğimizde kıyameti kopardılar, şimdi onlar bunu ifade ediyor. O kibirli anlayışa şunu söylüyorum; bu salondan bile bu ülkeyi yönetecek bir kadro çıkar. Kibirli anlayış ülkesine hizmet edemez ancak kendisine ve yakın çevresine hizmet eder. İstanbul'da yaşanan da budur, tam da dur demek istediğimiz şey budur. İstanbul'un işlevlerinin, ihalelerini halkın huzuruna şeffaf bir şekilde getiren bir anlayış.

'DOĞALGAZ İNDİRİMİ AÇIKLAYAN YILDIRIM'A TEPKİ

"Garip bir durum var. Ben bu kentin seçilmiş belediye başkanıyım kardeşim. Şu anda da İstanbul valisi sürece atanmış olarak vekillik yapıyor. Açıklama yapılıyor rakibimiz tarafından, bu da şaşırtıcı. Doğalgaza yüzde 10 indirim yaptık. Ya sen kimsin? Siz hangi sıfatla indirim yaptığınızı ifade ediyorsunuz? Açıklayacaksa vali açıklasın. Ben geldim, bir eksiklik gördüm, yüzde 10 indirim yaptım' sesin anlarım. Komik tarafı var yazın ortasında İGDAŞ indirimi yapılıyor. Hiç kimsenin evinde doğalgaz yakılmıyor. Hatta bildiğim kadarıyla 4-5 ay fatura gelmiyor bazı evlere, çünkü yakılmıyor.

Projelerimizi kopyalıyorlar. Kopyalama projeler beni rahatsız etmiyor, beni mutlu ediyor.

"İstanbul'un gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı ben olacağım. Bu bir iddia. Herkese hesap vereceğiz. Sistemin içine katacağız İstanbul halkını. Katılımcılığı en üst seviyeye taşıyacağız. İstanbul'un yoğun bir israf düzeni var, tasarrufa muhtaç. İstanbul'da bu süreci değiştirmek için seferberlikleri birlikte yapacağız. Başta eğitim olmak üzere, çocuk, kadın, uyuşturucu, bağımlılık, gençler gibi birçok konuda İstanbulluyla seferberlik yapacağız. Bu kenti gelecek nesillere en güzel şekilde yol haritası belli şekilde aktaracağız."