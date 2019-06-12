Kayıt
15:24 12 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelere polis müdahalesi: Biz evlatlarımız için buradayız

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Çorlu tren faciasında yaşamını yitirenlerin yakınları Ankara’da Anayasa Mahkemesi önünde ‘Adalet Nöbeti’ tutarak basın açıklaması yapmak istedi. Polis ailelerin ve milletvekillerinin AYM önünde açıklama yapmasına izin vermedi, arbede yaşandı.

    © AA / Süleyman Coşkun Bozyel
    Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları, ‘sessizlik’ eylemi yaptı
    Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı tren faciasının ilk davası 3 Temmuz’da Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

    Dört TCDD personelinin ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı tarihten önce kazada hayatını kaybedenlerin yakınları Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde bir araya gelmek istedi. Soruşturma sürecinde haklarında takipsizlik kararı verilen kişilerin de yargılanmasını talep eden ailelerin AYM önündeki açıklaması engellendi.

    AYM‘nim karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda toplanan aileler ‘Adalet Nöbeti’ eylemi gerçekleştirmek için yolun karşısına AYM’nin önüne geçmek istedi. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; polisin engellemesiyle karşılaşan aileler ve milletvekillerinin AYM önüne geçmesine ve basın açıklamasına izin verilmedi.

    'BEN ORAYA GİDİP AÇIKLAMAMI YAPIP DÖNECEĞİM'

    Kazada yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda’nın annesi Mısra Öz Sel, AYM önünde açıklamaya izin verilmemesi üzerine, “Sesimi duyması gereken katillere seslenmek istiyorum. Biz evlatlarımızın annelerimizin ve babalarımızın adalet mücadelesi için burdayız. Ben orada açıklamamı yapıp geri dönerim. Ben buraya, parka gelen çocukların yanında açıklama yapmak istemiyorum. O çocuklar benim çocuğumun fotoğrafını gördüğünde aa arkadaşım diyorlar. Ben oraya gidip açıklama yapacağım” diye konuştu.

    Kazada eşi Melek Tuna’yı kaybeden Ekrem Tuna, “Kaza olduğunda eşimleydim ben yaralandım. Kazadan sonra 11 kişiyi kurtardım ama eşimi kurtaramadım. Eşim trenin altında daha yatıyorken yolu yapmaya uğraşıyorlardı” dedi.

    BİR KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Tekirdağ-Çorlu, tren kazası.
    © AA /
    Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları 'Adalet nöbeti'ne başlıyor
    9 yaşındayken tren kazasında ölen Oğuz Arda’nın dedesine sağlık ekipleri müdahale etti

    Polisin kalkanlarla izin vermediği ailelerden bir kişi AYM önüne koştu. Bu sırada diğer kişiler de AYM önüne geçti. Polisin sert müdahalesi burada da sürdü. Polisin engellemeleri sırasında sinir krizi geçiren ailelerden bir kişi bayıldı.

    AİLELERDEN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ailelerin AYM önünde yapmak istediği açıklamaya polis yeniden müdahale etti. Yolun karşısına doğru aileleri iten polislerin “süpürün” dediği duyuldu. Yaşamını yitirenlerin ailelerinden bir kişi arbede sırasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi bir süre sonra serbest bırakıldı.

    'NEREDE YETKİLİLER?'

    Polisin AYM önünde basın açıklamasını engellemesinin ardından aileler tekrar yolun karşısına geçerek burada basın açıklaması yaptı. Kazada annesi ve babasını kaybeden İsmail Kartal basın açıklamasında, "Bu kadar sessiz kalmanızın bir sebebi olmalı. Bize bunun hesabını vereceksiniz. Soruyorum adalete, hukuka. Nerede yetkililer? Annemi babamı kaybettim. Bu ölenlerin hesabını sormayacağız mı sanıyorsunuz? Bu adaletsizliği her yerde teşhir edeceğiz" diye konuştu.

    ​Kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda’nın annesi Mısra Öz Sel, "Bu katliamın sonunda gördük ki bu olayı sadece dört kişi yargılanacak. İki kişi mahkemeye gelmeyecek. Bizim muhattabımız kim? Biz giden canlarımıza verdiğimiz sözleri sön nefesimize kadar haykıracağız. Benim oğlum can verdiyse dört kişi değil en tepedekine kadar hepsi hesap verecek, yargılanacak. Elbet devran değişecek" diye konuştu.

    'Adalet Arıyoruz' başlıklı basın açıklaması şu şekilde:

    'ELİM KAZA DEDİLER'

    "Bundan yaklaşık on ay önce anamız, babamız, eşimiz, çocuklarımız, kardeşlerimiz devletin demiryollarında devletin trenin altında kalarak can verdi, yüzlercemiz yaralandı. Elim kaza dediler. On ay boyunca sesimizi çıkarmadan adliyelerde hakimlerden, savcılarından, bilirkişilerden medet umduk acımızı bir az olsun hafifletsinler diye, bir daha böyle katliamlar olmasın diye, suçlular açığa çıkarılsın diye.

    'SÜREKLİ BİZİ OYALADILAR'

    TBMM Genel Kurulu
    © AA / Murat Kaynak
    'Çorlu tren kazası araştırılsın' önergesi TBMM'de kabul edilmedi
    On ay sonunda savcı bula bula bu katliamda sorumluluğu bulunan şirketlerden birinin yönetim kurulu üyesini ve soruşturmanın yürütüldüğü şirketlerden birinin danışmanını bilirkişi diye karşımıza çıkardı. Bu bilirkişiler de 25 canın sorumlusu diye küçücük görevleri olan dört kişiyi gösterdiler ve bunu kabul etmemizi istediler, istiyorlar. Yetkilileri de ayrı soruşturuyoruz dediler. On ayın sonunda gözümüzün içine baka baka bize yalan söylediler, sürekli bizi oyaladılar.

    'HER YERDE BU ADALETSİZLİĞİ TEŞHİR EDECEĞİZ'

    Ne soruşturdukları bir yetkili var, ne de gerçek suçluları ortaya çıkarma dertleri var. Bu olayda canlarını yitirmiş aileler olarak artık yeter diyoruz. Oyalamalara, kandırmalara karnımız tok. Başta Ulaştırma Bakanı, TCDD Genel Müdürü, bürokratlar ve üst yöneticiler olmak üzere bir çok kişinin sorumluluğu vardır. Gerçek sorumlular bulunana kadar, suçlulara hak ettikleri cezalar verilene kadar adliyede, sokakta, meydanlarda, sesimizi duyurabildiğimiz her yerde bu adaletsizliği teşhir edeceğiz.

    'BİZLERİ ACILARIMIZ BİR ARAYA GETİRDİ'

    Bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz. Bu adaletsizliği kabul etmeyen milyonlarca insanın yanımızda bizimle birlikte olduğunu biliyoruz. Bu adaletsizliğin ve kayırmacılığın sizleri de en az bizim kadar öfkelendirdiğini biliyoruz. Bizleri acılarımız bir araya getirdi. Sizlerle acılarımızla değil dayanışma için, güvenli demiryolları için, adaletli bir ülke için, daha güzel bir Türkiye için bir hepinizin sesimize ses katmaya, bulunduğunuz her yerde ve her şekilde destek olmanızı ses vermenizi istiyoruz. Gerçek suçluların ancak bu şekilde açığa çıkarılacağını biliyoruz."

    Etiketler:
    Mısra Öz Sel, Müdahale, Polis, açıklama, Eylem, Ankara, Anayasa Mahkemesi, Çorlu Tren Kazası, Çorlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Pärnu tatil kasabası sahillerinde genç bir kadın, Estonya, 1961.
    Deniz, kum, güneş ve düğme detaylı mayolar: Sovyetler Birliği'nde yaz tatilleri neye benziyordu?
    Karikatür
    Pentagon: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet