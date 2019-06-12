İçişleri Bakanlığı: Beşiktaş'taki terör saldırısının faillerinden biri yakalandı

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin hayatını kaybettiği edildiği bombalı saldırıyı düzenleyenlerden birinin Hakkari'de yakalandığı belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasına gerçekleştirilen operasyonda, 'PKK terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Mesut Bakar yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Mesut Bakar'ın, Vodafone Park Stadyumu çevresindeki bombalı terör saldırısını gerçekleştiren faillerin arasında olduğu belirlendi.
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