Olçok'tan 'Bizi 15 Temmuz'da Suriyeliler kurtardı' diyen Soylu'ya tepki: Azıcık daha az acıtın

"Bizi 15 Temmuz'da Suriyeliler kurtardı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösteren Nihal Olçok, "Evladım Abdullah ve babası Erol Olçok vatan İçin şehit düştü. Kendi vatanında savaşmayıp başka bir ülkede çoğalan Suriyeli muhacirler için değil vallahi. Yapmayın lütfen acıyor, bu can zaten acıyor da azıcık daha az acıtın" diye yazdı.

15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i kaybeden Nihal Olçok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Bizi 15 Temmuz'da Suriyeliler kurtardı" sözlerinden dolayı tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Olçok, şunları kaydetti:

"Yanılıyorsunuz sayın @suleymansoylu, evladım Abdullah ve babası Erol Olçok vatan İçin şehit düştü. Kendi vatanında savaşmayıp başka bir ülkede çoğalan Suriyeli muhacirler için değil vallahi. Yapmayın lütfen acıyor, bu can zaten acıyor da azıcık daha az acıtın. Yoksa acı bulaşıcıdır."

Yanılıyorsunuz sayın @suleymansoylu,evladım Abdullah Ve babası Erol Olçok vatan İçin şehit düştü.Kendi vatanında savaşmayıp başka bir ülkede çoğalan Suriyeli muhacirler için değil vallahi. Yapmayın lütfen acıyor,bu can zaten acıyor da,azıcık daha az acıtın. Yoksa acı bulaşıcıdır. https://t.co/rlmq6n2Ata — Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) June 12, 2019

​Soylu, "Biz 15 Temmuz'da nasıl kurtulduğumuzu zannediyoruz? Biz nasıl kurtulduk? Kim ne derse desin, 450 bin çocukları doğdu bu ülkede. Allah o 450 bin çocuğun hayrına 15 Temmuz'da şu hainlere ezdirmedi. Ben onu bilirim" ifadelerini kullanmıştı.