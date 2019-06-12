Gazeteci Ayşe Düzkan tahliye edildi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin 'Nöbetçi Genel Yönetmenliği' kampanyasına katılan Ayşe Düzkan, hakkında verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezasının onanması üzerine 29 Ocak 2019’da tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu.
Merhaba, annem #ayşedüzkan dün tahliye edildi ve şimdi İstanbul’da dinleniyor. Bir kaç gün telefonunu açmak istemiyor ama sonra yine buralarda olacak. Dayanışma gösteren herkese çok teşekkürler 🌸— Haziran Duzkan (@haziranduzkan) 12 июня 2019 г.
Düzkan, cezaevi yönetimine yaptığı başvuru üzerine Mayıs ayının sonunda Eskişehir Açık Cezaevi’ne geçmişti.
Düzkan’ın kızı Haziran Düzkan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada annesinin tahliye edildiğini şu sözlerle duyurdu:
"Merhaba, annem #ayşedüzkan dün tahliye edildi ve şimdi İstanbul’da dinleniyor. Bir kaç gün telefonunu açmak istemiyor ama sonra yine buralarda olacak. Dayanışma gösteren herkese çok teşekkürler."
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