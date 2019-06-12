Kayıt
16:55 12 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Soylu: Göçmen konusu 6 ay içinde çözülecek

    © AA / Barış ORAL
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Göçmenler konusunda öncelikli olarak geri dönüşü ve kamu düzenini temin etmeyi hedeflediklerini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzensiz göç konusunda yeni uyum programları ile topluma entegrenin sağlanacağını, 6 ay içerisinde bu meseleyi çözeceklerini ifade etti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Validebağ Öğretmen evinde Üsküdar'daki muhtarlarla bir araya geldi. Konuşmasına, 31 Mart seçimlerindeki başarıları dolayısıyla muhtarları tebrik ederek başlayan Soylu, bu toplantının İstanbul'da muhtarlarla yaptığı 22. çalışma toplantısı olduğunu söyledi. 

    Nihal Olçok
    Twitter
    Olçok'tan 'Bizi 15 Temmuz'da Suriyeliler kurtardı' diyen Soylu'ya tepki: Azıcık daha az acıtın
    Muhtarlık bilgi sistemi kapsamında yaptıkları belgelerde yalınlaşma projesi ile 90 milyon liralık bir tasarrufun sağlandığını aktaran Soylu, muhtarlıkların yeni ikametgah sistemi ile mahallelerde yaşayanlara daha hakim olacağını ve fakirlik kağıdının alımının da muhtarlık bilgi sistemi üzerinden sağlanabileceğini anlattı.

    Soylu, yeni istihdam edilen bekçilerle İstanbul'da günlük hırsızlık olayı sayısının 78'den 39'a düştüğünü ve dünyanın en güvenli üç metropolünden birinin İstanbul olduğunu vurguladı. 

    İstanbul'da ağustos ayında yeni polis alımının olacağını ve karakollarda güven masaları kurularak buralarda kadın polislerin görev alacağını ifade eden Soylu, son alımlarla beraber yıl sonunda İstanbul'da 55 bin polis sayısına ulaşılacağını, bunun şehir için bir rekor olacağını söyledi.

    'TÜRKİYE'DE 3.6 MİLYON SURİYELİ VAR'

    Türkiye'de 3.6 milyon Suriyelinin bulunduğunu belirten Soylu, Ramazan Bayramı'nda 85 bin kişinin güvenli bölgelere ziyaret için gittiğini ancak Suriye'de güvenli bölgelerin çok az olduğunu, bu bölgelerin dışında ölümün kol gezdiğini belirtti. 

    © İHA / ARMAĞAN YILMAZ
    Soylu: Bayramda 85 bin Suriyeli geri döndü, 20 bininin orada kalacağını düşünüyoruz
    Göçmenler konusunda öncelikli olarak geri dönüşü ve kamu düzenini temin etmeyi hedeflediklerini dile getiren Soylu, düzensiz göç konusunda yeni uyum programları ile topluma entegrenin sağlanacağını, altı ay içerisinde bu meseleyi çözeceklerini aktardı.

    Soylu, "Bir yandan kaçak göçmen ve düzensiz göçmenle ilgili adımlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul'da 2018'de yakalanan ve deport edilen kaçak göçmen sayısı 4 bin 500 kişiydi, bu yılın daha yarısına gelmeden şu anda 10 bin rakamına ulaştık. Tüm Türkiye'ye bu yıl, bu haftaki son güncel rakamla 43 bin 856 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 21 bin 494'ü geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 330 bin 991 kişi geri dönmüştür" diye konuştu.

    Etiketler:
    Afgan, Muhtarlar, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Suriyeli, Göçmen, Türkiye, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Pärnu tatil kasabası sahillerinde genç bir kadın, Estonya, 1961.
    Deniz, kum, güneş ve düğme detaylı mayolar: Sovyetler Birliği'nde yaz tatilleri neye benziyordu?
    Karikatür
    Pentagon: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet