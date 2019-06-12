Bir grup İBB çalışanından İmamoğlu protestosu: 'İsraf' diyerek algı operasyonu yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde bir grup belediye çalışanı, CHP'li Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti.

Bir grup İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı, Saraçhane’deki belediye binası önünde 'Ekrem İmamoğlu karşıtı' miting düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanları imzasıyla ve belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı ve videolu açıklamada isim verilmeden Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde kamuoyuyla paylaştığı israf iddialarına yanıt verildi.

Binlerce İBB çalışanı kamuoyuna çağrıda bulunuyor. https://t.co/VByPs9rqWH — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) June 12, 2019

​ 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanları' imzasıyla paylaşılan açıklamada; "131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanılarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile 'israf' kavramına sıkıştırma insafsızlığı gösterenleri kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Binlerce İBB çalışanından kamuoyuna çağrı. pic.twitter.com/EFXxZkh8Be — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) June 12, 2019

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