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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: 31 Mart öncesi vaatte bulunduk geldik, yaptık

    © AA /
    Türkiye
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    CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "2004'ten beri AK Parti iktidarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesini yöneten kişilersiniz. 15 yıldır siz yöneteceksiniz, 'Gelir gelmez yapacağız.' diyeceksiniz. Neredeydiniz, nereye geliyorsunuz? Yöneten irade, vaatte bulunmaz, yapar. Biz 31 Mart öncesi vaatte bulunduk, geldik 18 günde çatır çatır yaptık" dedi.

    İmamoğlu, Sivaslı Sanayici ve İş İnsanları Grubu Derneğince düzenlenen "Sivaslı İş İnsanları ve Sanayiciler Buluşması"na katıldı.

    Programda, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile eski İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen de yer aldı.

    23 Haziran'daki seçimin Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna yapılan haksız müdahaleyi tekrar düzeltme seçimi olduğunu savunan İmamoğlu, "31 Mart'ta kazanılmış ve sonucu belli olmuş bir seçimin yenilenen haline vatandaşın bu yönüyle iradesini koyacağı bir seçim olacaktır. Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek, aynı zamanda demokrasi mücadelesine İstanbul halkı katkı sunarak, bir avuç insanın Türkiye'nin demokrasi sürecine zarar vermesini engellemiş olacak" diye konuştu.

    © Fotoğraf : DHA
    Kulis: Yıldırım ve İmamoğlu tartışma programına nasıl hazırlanıyor, AK Parti ve CHP'de hangi taktikler konuşuluyor?

    İmamoğlu, İstanbul'un nimetlerini 16 milyon insanla paylaşacaklarını belirterek, "Kendi insanına güvenmeyen kibirli anlayış, o ülkenin insanına hizmet edemez, ancak ve ancak kendine, yakın çevresine hizmet eder. İstanbul'da yaşanan, 'Dur' demek istediğimiz de budur. İstanbul şehrinin tüm kapılarını pencerelerini, içini dışını, ihalesini, işlemlerini halka açık hale getiren, şeffaf biçimde milletin huzuruna getiren yeni yönetim anlayışı... Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi, partizanlık duygularının içine gömülmüş, partizanlığın da ötesinde yakın akraba, eş dost ilişkisiyle yönetilir hale gelmiştir" ifadesini kullandı.

    31 Mart öncesi söylemlerinin kopya edildiğini iddia eden İmamoğlu, şunları söyledi:

    "Söylediklerimiz, İstanbul'un gerçek sorunları. Beni şaşırtan açıklamalar var. 2004'ten beri AK Parti iktidarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesini yöneten kişilersiniz. 'Baktık, inceledik 800 mahallede hiç kreş yok.' diyorlar. 15 yıldır siz yöneteceksiniz, 'Gelir gelmez yapacağız.' diyeceksiniz. Neredeydiniz, nereye geliyorsunuz? Yöneten irade, vaatte bulunmaz, yapar. Biz 31 Mart öncesi vaatte bulunduk, geldik 18 günde çatır çatır yaptık kardeşim".

    'VALİ BEY, BANA HAKARET ETMEYİ VAZİFE EDİNMİŞ'

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile yapılacak canlı yayın konusuna ilişkin bir soruya İmamoğlu, şu karşılığı verdi:

    © DHA /
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    "Soruların tespitli olması konusunda ben burada yokken, bazı ön görüşmeler olmuştu. Ben bunu söyledim, yani karşı taraftan gelen teklifi söyledim. Hatta bana ilk bilgi ulaştığında '10 soru biz hazırlayalım, 10 soru siz hazırlayın' dediklerinde daha o zaman İsmail Küçükkaya ismi bile yokken, 'Buna gerek yok.' diyen kişiyim. Konuyu büyütmeye de uzatmaya da gerek yok, Sayın Yıldırım'ın tercihi 'Hadi buyurun sorularınızı sorun' diye bir şekle dönüşmüşse, bu bana mutluluk verir. O zaman bize gelen talep bu yöndeydi, ben onu söyledim. Bu konuları da Sayın Küçükkaya bilmez, konulara dahil olmasına gerek yok. Çünkü o görüşmeleri yürüten başka insanlar vardı."

    İmamoğlu, Ordu'da yaşananlara dün akşamki konuşmasında değindiğini hatırlatarak, "Vali Beyin basitlik yaptığını da söyledim. Vali Bey benim için inandırıcı bir insan değil. Ordu Valisini çok büyütmeyin gözünüzde. Islak imzalı bana ulaştırılan belgeler var. Engelliler gününde bile neredeyse bir ay önce Vali Bey, bana hakaret etmeyi vazife edinmiş bir adam. Ordu Valisi, kurduğu tuzağın hesabını versin. Her hesap bir gün verilir bu ülkede, yeri gelince verir. Tuzak kurmuştur, yazık etmiştir. Biz de gittik zaten öbür salondan 70 yaşındaki annemle, 72 yaşındaki babamla uçağımıza bindik" dedi.

    'ÇOCUKLARINIZA 'EKREM ABİNİZ GİBİ ÇALIŞKAN OLUN' DİYECEKSİNİZ'

    Ekrem İmamoğlu, Başıbüyük ve Fındıklı mahallelerinde otobüsle halkı selamlamasının ardından Maltepe Meydanı'nda halk buluşmasına katıldı.

    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu, 'hayatı kolaylaştıracak çözümler'ini açıkladı: 23 Haziran'dan sonra hiç kimse kibirle siyaset yapamayacak

    Seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmasında, "İstanbul'da yaşamı kolaylaştıran çözümler" kapsamındaki Sofra Destek Paketi", "Geçim Destek Paketi", "Eğitim Destek Paketi", "Evlilik Destek Paketi" ve "İşsizlik Destek Paketi"ne ilişkin bilgi veren İmamoğlu, şöyle devam etti:

    "Geçmişte AK Parti'ye oy vermiş hemşehrim de bana oy verecek, benim onlarla aramda hiçbir sorun yok. Benim sorunum bir avuç insanla. MHP'li hemşehrim de oy verecek, HDP'li hemşehrim de oy verecek, Saadet Partili, BBP'li, DSP'li, Demokrat Partili hemşehrim de tüm partilerden vatandaşlarımız oy verecek. Bu kardeşiniz seçildikten sonra milletine hizmet ederken herkese aynı gözle bakacak. Bu şehrin tüm sorunlarına ve çözümlerine hakimiz. İstanbul'un gelmiş geçmiş en başarılı, en demokrat belediye başkanı olacağım. Beni gördüğünüzde, çocuklarınıza 'Ekrem abiniz gibi çalışkan olun.' diyeceksiniz. Size söz veriyorum, çok çalışacağım, hiç yorulmayacağım. Kibre bürünmüş yönetimin yerleştiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kibri ve partizanlığı söküp alacağız. Seçildikten sonra partimin milletvekiliymiş, yöneticisiymiş, damadıymış, kızıymış, oğluymuş, onlarla ilgilenmeyeceğim. Ben 16 milyon insanla ilgileneceğim".

    Etiketler:
    Sivas, İBB, 23 Haziran İBB seçimleri, AK Parti, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, Ekrem İmamoğlu
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