Kayıt
19:23 12 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,

    Yıldırım: Türkiye, krallar ülkesi değil, kurallar ülkesidir

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye'nin krallar değil kurallar ülkesi olduğunu belirterek, "Türkiye, hukuk devletidir. Hukuk devleti içerisinde herkes, külfet ve nimet dengesini gözeterek tabii ki işini yapacak. Buna hiçbir mani hal yok. Ama el çabukluğunu marifet yaparsanız, buna da müsaade etmeyiz" dedi.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA /
    İmamoğlu: 31 Mart öncesi vaatte bulunduk geldik, yaptık
    Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışı töreninde, İstanbul Havalimanı'na geldiğinde, yaşadığı zorlukların film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğini söyledi.

    İstanbul Havalimanı arazisinin 50 yıldan beri kalorisi düşük, izi dumanı fazla kömürlerin çıkarıldığı bir bölge olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Burası 50 yıl boyunca delik deşik olmuş, göller, dağlar oluşmuştu. Bir şeye karar vermemiz gerekiyordu. Ya bu araziyi, böylece kaderine terk edeceğiz, İstanbul'un en güzel yerinde bir bataklığa razı olacağız veya burayı tekrar şehrimize kazandıracağız. Biz ikincisini tercih ettik. Buraya, dünyanın en büyük havalimanını yapmaya karar verdik. Ama bu havalimanını yapma kararımızı, hayata geçirmemiz 3 yılımızı aldı. Bizzat, her gün, her kurumla doğrudan takip etmek suretiyle şahsım olarak bu projeyi ancak 3 yılda uygulama noktasına getirdik" diye konuştu.

    'İSTANBUL HAVALİMANI İHALESİNDEN 14 GÜN SONRA GEZİ OLAYLARI BAŞLADI'

    Yıldırım, İstanbul Havalimanı ile ilgili çok şeyin konuşulduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

    "76 bin dönüm bir arazi üzerinde kurulu bir havaalanında araziyi düzlemek için bir milyar 800 milyon toprak hareketi oldu. Bunun bir hesabını yaparsınız, sıradan bir iş olmadığını görürsünüz. Dünyanın en büyük iş makineleri burada çalıştı. Aynı günde, 25 bin kişinin gece gündüz çalıştığını biliyorum. Peki nasıl yapıldı? Bu daha birinci bölümü. İki pisti var. Terminal binası var. Bu haliyle 90 milyon yolcu kapasitesi var. Bu haliyle bile dünyanın en büyüğü. İki etap daha var. Bunlar da tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. Türkiye'nin gelecek 100 yıllık planına hitap edecek projeyi gerçekleştirdik. Bu projenin ihalesini gerçekleştirdikten 14 gün sona Gezi olayları başladı. Gezi olaylarındaki sloganların başında, 'Havalimanı istemiyoruz, köprüleri istemiyoruz.' geliyordu. Bunun masum bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Biz bir çukuru verdik. Bu çukur ihya edildi. Buradaki göllerin suyu temizlendi. Zemini sağlamlaştırıldı. Dağları düzeltildi".

    'İŞTE MEYDAN, İŞTE İSTANBUL HAVALİMANI'

    © Fotoğraf : DHA
    Kulis: Yıldırım ve İmamoğlu tartışma programına nasıl hazırlanıyor, AK Parti ve CHP'de hangi taktikler konuşuluyor?
    "Bugünkü, parayla 40 milyar liralık yatırım yapıldı." diyen Yıldırım, "Bir havalimanı elde ettik. Bunu özel sektör yaptı. Devletten para koymadık. Özel sektör 25 sene burayı işletecek. Hepsi bu mu? Hayır değil. 25 sene boyunca her yıl devlete 1 milyar 50 milyon avro kira ödeyecekler. Türk parası karşılığı bir yılda 7 milyar liranın üzerinde para ödeyecekler. Yani bugünkü, kurla 90 milyar lira para ödeyecekler. Yatırımın yarısı için 40 milyar, diğer yarısı için de bir 40 milyar daha harcayacaklar. Etti 80 milyar. 90 milyar daha etti 170 milyar lira. Bir çukur veriyorsunuz, dünyanın en büyük havalimanına sahip oluyorsunuz. Yetmedi, 25 yıl boyunca da devletin kasasına 90 milyar lira para giriyor. 25 yıl sonra da dünyanın en büyük havalimanı bonus olarak tekrar size geliyor. Şimdi bundan daha rantabl, daha kamu yararına iş yapan varsa çıksın karşıma. Buyurun, işte meydan, işte İstanbul Havalimanı." değerlendirmesinde bulundu.

    Türkiye'deki güçlü iktidar ve sağladığı istikrar sayesinde bu işlerin gerçekleştiğini anlatan Yıldırım, 16-17 yıl boyunca Türkiye'nin 3 kat daha büyütüldüğünü vurguladı.

    'KISKANMA NE OLUR, ÇALIŞ SENİN DE OLUR'

    Şimdi, taksicilerin, dünyanın en büyük havalimanında yolcu taşıyarak evlerine ekmek götürdüklerine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti: 

    "Havalimanları, hudut kapıları, bir ülkenin vitrinidir. Yabancı, oradan görür ülkeyi. Ülke hakkında, kararını böylece verir. Burası, Türkiye'nin vitrinidir. Burada, Türkiye'ye yakışanı yaptık. Gıpta edenler var. Hasetlik edenler var. Onalar diyeceğim, ne olur kıskanma, çalış senin de olur. Vitrinimiz olan bu havalimanında çok güzel hizmet vereceksiniz. İnsanımıza, ülkemize yakışır en güzel hizmeti taksiciler olarak sizler vereceksiniz. Buna eminim. Bunu biliyorum. Çünkü, siz, Anadolu yaylasının yiğit evlatlarısınız. O bakımdan hiç merak etmeyin, bütün meseleleri konuştuk. Dertlerinizi de çözümlerini de biliyoruz. Adım adım da çözerek geliyoruz. Daha göreve gelmeden, yetkililerle görüşerek sorunlarınızı çözüyoruz".

    © AA / Erhan Elaldı
    Yıldırım: Biz bu seçimin yenilenmesini asla istemedik

    Sorunların üzerine giderek "İnat da bir murattır" düşüncesiyle yol alarak çözümler ürettiğini anlatan Yıldırım, "Geldiğimiz noktada, ülkemizi bir baştan bir başa imar ettik. Türkiye, 2002'de altyapı, gelişmişlik düzeyi bakımında dünyada 39. sıradaydı. Ben görevi bıraktığımda 9. sıraya yükseldi. Türkiye'ye yakışan da budur. Türkiye eski Türkiye değil. Burada alın teriyle, akıl teriyle ülkemizi, çok daha ileriye birlikte taşıyacağız. Dünya markası İstanbul'u daha ileriye taşıyacağız" ifadesini kullandı.

    Kimsenin mikro milliyetçilik yapmaması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, her kesimin hep birlikte barış ve huzur içinde yaşayarak daha güzel günlere kavuşacağını kaydetti.

    'KILIĞINIZI, FAÇANIZI DÜZELTİN'

    Herkesin hakkına razı olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, taksicilere şöyle seslendi:

    "Hakkını razı olmadın mı kargaşa, kaos ve anlaşmazlık çıkar. Siz hakkınıza sahip çıktınız. Haklı davanızın peşine düştünüz ve sonunda da mutlu oldunuz. Hiçbir teşebbüsün, hiçbir girişimcinin önünü kesmek gibi bir niyetimiz yok. Ama Türkiye, krallar ülkesi değil, kurallar ülkesidir. Türkiye, hukuk devletidir. Hukuk devleti içerisinde herkes, külfet ve nimet dengesini gözeterek tabii ki, işini yapacak. Buna hiçbir mani hal yok. Ama el çabukluğu marifet yaparsanız, buna da müsaade etmeyiz. Onun için değerli kardeşlerim, size de düşen görev var. Bu korsancılık, şunlar, bunlar, UBER, kendiliğinden olmuyor. Evinizin içini düzelteceksiniz. Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz. Arabalarınızı daha fiyakalı yapacaksınız. Yollara göre, arabalar aynı olacak ve böylece vitrinimizi yeniden gözden geçireceğiz ki kimse dadanmasın. Hiç merak etmeyin, İstanbul 15 milyon sakiniyle, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, emeklisiyle çalışanıyla büyük bir ailedir. İstanbul bizim ortak geleceğimizdir. Ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz".

    Etiketler:
    23 Haziran İBB seçimleri, Gezi olayları, İstanbul Havalimanı, İBB, AK Parti, Binali Yıldırım
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Pärnu tatil kasabası sahillerinde genç bir kadın, Estonya, 1961.
    Deniz, kum, güneş ve düğme detaylı mayolar: Sovyetler Birliği'nde yaz tatilleri neye benziyordu?
    Karikatür
    Pentagon: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet