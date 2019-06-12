Altun: Teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör örgütü PKK'nın hain bir saldırıyla Hakkari'de yol yapımında çalışan 2 işçimizi, Tunceli'de kahraman 2 askerimizi şehit etmesi canımızı yaksa da teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak" ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Terör örgütü PKK'nın hain bir saldırıyla Hakkari'de yol yapımında çalışan 2 işçimizi, Tunceli'de kahraman 2 askerimizi şehit etmesi canımızı yaksa da teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti: "Son 3 günde; Ankara Merasim Sokak’ta 29 kişinin şehit olduğu saldırının faili PKK’lı etkisiz hale getirildi, İstanbul Vodafone Park'ta 46 kişiyi şehit eden PKK’lı teröristlerden biri daha yakalandı, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45'e ulaştı. Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız."