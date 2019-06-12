Türk Dışişleri’nden Suudi Arabistan’ın Abha Havalimanı’na düzenlenen saldırıya kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "12 Haziran 2019 tarihinde Suudi Arabistan’ın Abha Havalimanı’na düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan füze saldırısını kınıyoruz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Yemen’deki krize siyasi çözüm bulunması amacıyla BM öncülüğünde sürdürülen çabalara zarar verebilecek her türlü şiddet ve provokasyondan kaçınılması lazımdır" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın Asir bölgesindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na bugün saat 02.21'de Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlenmiş ve farklı uyruklardan 26 kişi yaralanmıştı.

Husiler de Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na "cruise" (seyir) füzesi attıklarını duyurmuştu.