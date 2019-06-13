Soylu: Artık insanlar acaba İmamoğlu kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için, "Eskiden herkes Ekrem İmamoğlu'nun kendisini kucaklayacağını beklerdi, şimdi acaba kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor. Kızıyor çünkü fena kızıyor." dedi.

Bakan Soylu, Ataşehir'de Trabzonlularla bir araya geldi. Ataşehir Trabzonlular Derneğinin etkinliğinde meşalelerle ve tezahüratlarla karşılanan Soylu, katılımcılarla tek tek selamlaştı. Vatandaşlar ilgi gösterdikleri Soylu ile fotoğraf çektirdi.

Kendisine hediye edilen Trabzonspor atkısını boynuna takan Soylu, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadele çalışmalarını anlattı.

Soylu, terörle mücadelede sadece PKK'yla mücadele edilmediğini belirterek PKK'nın arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ve daha farklı güçlerin olduğunu söyledi.

'ÇOK NET ŞEKİLDE GÖRDÜM'

Cumhuriyet Halk Partililerin kendisini görünce hareketlendiğini dile getiren Soylu, haftada bir kendisi için soru önergesi verildiğini ifade etti. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki mitingine "fotoşoplu" diyen Soylu, "O mitingler fotoşoplu mitinglerdir. Ben orada nasıl olduğunu, nereye kadar olduğunu çok net şekilde gördüm. 12 bin kişilik bir topluluk var. Biz o meydanda 50 bin kişilik miting yaptık, 60 bin kişilik miting yaptık. Milliyetçi Hareket Partisi 20-25 bin kişilik miting yaptı. CHP'nin yapmış olduğu 15-20 bin kişilik mitingler var. 12 bin kişilik bir miting... Ama olsun, nasıl göstermek istiyorlarsa göstersinler." diye konuştu.

İmamoğlu'nun Ordu'da havalimanında yaşadığı tartışmaya değinen Soylu, şöyle devam etti: "Orada kendine söylenmesine rağmen, 'özel uçakla geçecekseniz biz seni normal yerden alırız, alelacele de getiririz, hiç merak etmeyin bir problem söz konusu olmaz.' denilmesine rağmen orada, 'VIP'e biz gideceğiz, bir geçireceğiz' diye oraya girdiler. Ama oranın kuralı var. O kurala yönelik oradan çıkabilmeniz mümkün değil. Bir de ben istediğimi yaparım diye bir kaide yok. Sonra nasıl oldu da musakka hesabı yaparken, şuralarda israf billboardları ortaya koyarken, 5'er, 10'ar, 15'şer, 20'şer lira kendi taraftarlarınızdan para toplarken ne oldu da birden özel uçaklar, birden VIP'ler sizin kendi saltanatınızın bir ifadesi olmaya başladı. Bunu da birilerine sormak gerek."

Soylu, İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz için, "Vali bana tuzak kurdu" söylemine, "İyi ki vali bana muska yaptı demiyor ya" şeklinde yanıt verdi.

'NE İŞİM OLDUĞUNU SEN DE GAYET BİLİYORSUN'

İmamoğlu'nun "Süleyman Soylu'nun İstanbul'da ne işi var?" dediğini hatırlatan Soylu, "Ne işim olduğunu sen de gayet iyi biliyorsun. İyi de takip ediyorsun. Doğu ve Güneydoğu'da biz neyle uğraşıyoruz, terörle uğraşıyoruz. Orada terörün finansal ayaklarını kestik. Orada terörün insan kaynaklarını kurutmaya çalışıyor muyuz, çalışıyoruz. Onu yeniden İstanbul'da canlandırmaya çalışanlara fırsat verirsek orada yapılan mücadelenin anlamı kalır mı? Siz PKK'yı İstanbul'a sızdırmaya çalışıyorsunuz, biz de tepenizdeyiz sızdırmamak için, bu kadar açık ve net." dedi.

'KAMERALARLA TESPİT EDİLMESE..'

Soylu, Atatürk portresinin İBB'den indirildiği iddialarına şu cümlelerle karşılık verdi: "Allah'tan kameralar var. Kendi adamları geliyor, 'bu portre bizim için değerli' diyor ve kendisi alıyor. Kameralarla tespit edilmese vali de zan altında kalacak, hepimizi Atatürk düşmanı yapacaklar ya. Bu kadar haksızlıklarla üst üste kaldığımız bir dönemi hiç yaşamadık. Dün akşam yine Binali ağabey için 'soruları istedi moderatörden' diyor. Allah'tan moderatör bağlandı da 'ya ben böyle bir şey istemedim, bununla ilgili adım da atmadım, düşünmedim de'... Hemen ordan viraj alıyor."

'BEN DOMUZ YİYEREK BÜYÜMEDİM'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Süleyman Soylu'nun geçmişini biliyoruz" açıklamasına ilişkin, "Doğru biliyorsun çünkü ben geçmişimde domuz yiyerek büyümedim" değerlendirmesinde bulundu.

'O GÜN OTEL TAHSİS EDENLER BUGÜN DE UÇAK TAHSİS EDİYOR'

FETÖ ve iş birlikçilerinin hala amaçlarına ulaşmak için çaba sarf ettiğini söyleyen Soylu, şöyle konuştu: "Kimse bizi enayi, ahmak yerine koymasın. Ben Gezi olaylarında kimlerin olduğunu görüyorum. Gezi olaylarında Alman televizyonları var mıydı? Bugün de var Deutsche Welle bize karşı onların yanında. İngiliz televizyonları var mıydı? Var. BBC Türkçe bize karşı onların yanında. Amerika kendi pozisyonunu ortaya koydu mu? Bize akıl verecek şekilde koydu, bugün de koydu. Peki FETÖ o gün devletin içerisinde de vardı, sızmıştı. Gerekli bütün tahriki yaptı mı yaptı, bugün de sosyal medyasıyla beraber gereğini yerine getiriyor. PKK Kandil'in talimatıyla gidip Taksim Meydanı'nda Atatürk Anıtı'nın üzerine Apo posterini astı mı, astı. PKK posterini astı mı, astı. Bugün de hiç geri adım atmış değiller, aynı devam ediyorlar. O gün otel tahsil edenler bugün de uçak tahsis ediyorlar. Bu kadar basit."

'İSTANBUL GEZİ RUHUNA TESLİM EDİLECEKSE..'

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İstanbul Gezi ruhuna teslim edilecekse yapılabilecek başka bir şey söz konusu değil. Biz elimizden geleni yaptık, söylediğimizi söyledik. Dilimizin döndüğü kadar da anlatabildik, deriz. Geleceğimize karşı da medeniyetimize karşı da vebalden kurtulmuş oluruz ama İstanbul'u buraya teslim etmek ve zaman kaybettirmek geçmiş dönemlerden elde ettiğimiz tecrübedir ki İstanbul'a da yazık olur, Türkiye'ye de yazık olur, İstanbul'un geleceğine de bizim medeniyetimizin ve değerlerimizin incisi olan İstanbul'a da yazık olur. Benim söyleyeceğim budur."

Soylu, "Eskiden herkes Ekrem İmamoğlu'nun kendisini kucaklayacağını beklerdi, şimdi acaba kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor. Kızıyor çünkü fena kızıyor." şeklinde konuştu.

TRABZONSPOR'A DESTEK AÇIKLAMASI

Bu sezon Trabzonspor'un şampiyon olacağına inandığını kaydeden Soylu, "İnşallah bu sene çocuklarımız şampiyonluk görecek. Ona inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen yıl iyi bir takım kurulduğunu, bu yıl da takımın iyi mücadele ettiğine işaret eden Soylu, "Biz elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. En son da Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikaten çok önemli bir desteği oldu. Hepimizi aradılar, 'Avrupa kupalarına katılmayacak bir durum söz konusu olabilir.' Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızı aradık, o da gerekli adımı attı. Orada da bir sonuç oluştu. İnşallah güzel sonuçlar çıkar. Bizden destek, sonuç onlardan." dedi.