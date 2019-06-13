Yeni askerlik teklifinin 43. maddesine tepki gösteren İYİ Partili Dervişoğlu: Suriyeliler TSK'da görev almasın

Yeni askerlik kanun teklifinin 43. maddesine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "Sığınmacı Suriyeliler TSK'da görev almasın" dedi. Dervişoğlu, "Arap devletleri Suriyelileri ülkelerine geri gönderme amacı güderken biz onları asker yapacak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz" ifadesini kullandı.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın aktardığı habere göre, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu, askerlik kanun teklifindeki önemli bir detaya dikkat çekti.

Teklifin 43. maddesi ile sonradan Türk vatandaşı olanlar askerlik çağı geldiğinde Türk ordusunda silah altına alınacak.

"Bugüne kadar 76 bin Suriyeli Türk vatandaşı oldu. Bu madde ile sonradan Türk vatandaşlığına geçirilen çok sayıda Suriyeli de TSK'ya dahil edilecek" diyen Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı 4 milyona yaklaştı. Arap devletleri Suriyelileri ülkelerine geri gönderme amacı güderken biz onları asker yapacak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar 76 bin 443 Suriyeliye vatandaşlık verdik. Bugün kendi vatanlarını terk ederek savaştan kaçmış ve Türkiye'de ikamet eden askerlik çağındaki Suriyeli sığınmacı sayısı 1 milyona yakındır. Bu madde ile birlikte kendi memleketine faydası olmamış savaş kaçkını bu güruhun Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde muhtemel görevler almasının önüne geçilmelidir."

Dervişoğlu, "Milyonlarca Suriyeli sığınmacıya vatandaşlık payesi verip onları TSK'nın içine yerleştirebilecek, Cumhuriyet'in muhafazası görevini üstlenmiş ordumuzu selefi çizgiden gelmiş Suriyelilerle yozlaştırmak olamaz. Böyle bir niyet gizli ya da açık kabul edilemez" ifadesini kullandı.