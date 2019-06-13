Hakimlerden Sabah'ın haberine suç duyurusu

Sabah gazetesinin dün 'CHP Hukuku Böyle Kararttı' manşetiyle hedef gösterdiği 31 Mart yerel seçimlerinde il seçim kurulu başkanı olarak görev yapan Müberra Gürdal ve iki üye hakim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sabah'ın gazetesinin haberinde İstanbul’da sandık sayımlarının devam ettiği 2 Nisan’da Müberra Gürdal ve iki üye hakimin mesai saatleri dışında İstanbul Adliyesi'ne geldiği, aynı saatlerde CHP'den bir heyetin de adliyeye gelerek oyların yeniden sayılmasına dair itiraz dilekçesini Gürdal ve üye hakimlere verdiği, sayımların da aynı gece yarısı durdurulduğu ileri sürüldü.

Binali Yıldırım, partisinin oyların yeniden sayımı için İstanbul İl Seçim Kurulu’na başvurduğunu belirterek, “CHP şiddetle hemen müracaat etti. Hem de gece yarısı. CHP İl Başkanı gitti. İl Seçim Kurulu, İl Seçim hakimleriyle bir araya geldi ve 5 dakikada karar çıkardılar” dedi pic.twitter.com/g5RTPAJ2z7 — KENAN KIRAN (@kenan_kiran) 12 июня 2019 г.

​Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın aktardığına göre haber, 'CHP-İstanbul İl Seçim Kurulu' işbirliği olarak kamuoyuna servis edildi.

31 Mart yerel seçimlerinde il seçim kurulu başkanı olarak görev yapan Gürdal ve iki üye hakim, haberle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Hakimlerin basına açıklama yapmak için Hakimler Savcılar Kurulu'na izin yazısı yazdıkları ve yanıt bekledikleri öğrenildi.