Altaylı: Dündar'ın Küçükkaya'yı arayarak 'Sen de sunma' dediği iddiası ortalıkta dolaşıyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, gazeteci Uğur Dündar’ın İBB Başkan adayları Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım karşı karşıya geleceği canlı yayının moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya'yı arayarak "Sen de sunma" dediğini ileri sürerek, "Hatta bu konuda baskı yaptığı iddiası ortalıkta dolaşıyor" dedi.

Altaylı'nın 'Bir değil iki hatta üç kez karşılaşsalar' başlıklı yazısı şöyle:

"Hadi biraz dedikodu yapalım.

Sever misiniz diye sormayacağım.

Kim sevmez ki!

Bizim yapacağımız dedikodu siyaset dedikodusu, kiminle yatıyor, kim kiminle kalkıyor değil, merak etmeyin.

Gerçi diğeri de iyidir ama onu uzmanlarına bırakmak daha iyi.

Efendim, bir iki gün önce “Binali Yıldırım, Fatih Portakal’ı istemiştir” diye yazmıştım, meşhur tartışma programına moderator olarak.

Binali Bey’in yakın ekibinden bir dostumuz uğradı dün.

“Fatih Bey, içeriden bilgi alarak mı yazdınız bilmiyorum ama gerçekten de Binali Bey ‘Tartışmayı Fatih Portakal sunsun’ önerisini getirdi. Ancak bu fikir destek görmedi. Yoksa Binali Bey, Portakal sunsun, Fox TV’de yapalım diyecek kadar gözünü karartmıştı” dedi.

Uğur Dündar meselesini de anlattı.

“Biz bu tartışmayı en muhalif kimse o sunsun istedik. Binali Bey öyle istedi. O yüzden Uğur Dündar adı gündeme geldi ve açıklandı.”

Sonrası ilginç.

“Biz bu açıklamayı yapınca Uğur Bey aradı. Çok mutluydu ve teşekkür etti. Çok iyi bir yayın olacağını, bu tartışmayı en iyi şekilde yöneteceğini söyledi. Çok mutluydu” dedi.

Sonra ne olduysa olmuş, Dündar vazgeçmiş. “Biz de çok şaşırdık bir anlam da veremedik. Belli ki, sosyal medya üzerinden başlayan saldırı Uğur Bey’i korkutmuş. Kendince haklı nedenleri olabilir” dedi.

Sonrasında içinde 4 gazetecinin adının bulunduğu bir liste hazırlanmış.

Bu listeden İsmail Küçükkaya ismini bizzat Binali Bey istemiş.

“En muhalif o görünüyor. En azından kanalı itibarıyla muhalefetten olduğu algısı daha kuvvetli olacaktır” diyerek Küçükkaya’yı seçmişler.

Bu seçimden memnun olmayan AK Parti içinden isimler de varmış, Küçükkaya’yı muhalif görmeyenler de!

Bu arada ilginç bir de iddia var.

Uğur Dündar’ın İsmail Küçükkaya’yı arayarak “Sen de sunma" dediği, hatta bu konuda baskı yaptığı iddiası ortalıkta dolaşıyor.

Doğru mudur, değil midir bilmiyorum ama ciddi ciddi söyleniyor bu.

Program 45’er dakikalık üç bölüm olarak planlanmış.

Aralar da 15 dakikalık aralar olacak.

Yani kırkbeş dakika arada iki 15 dakika.

Toplamda 2 saat 45 dakikalık bir yayın.

Bu süre içinde İsmail Küçükkaya’nın hazırladığı 20 sorunun sorulma ve yanıtlanma ihtimali yok.

Çünkü her soru için aday başına 3 dakika yanıt süresi düşüyor.

Tecrübem bunun mümkün olmadığını söylüyor.

Keşke adaylar bu şekilde bir değil 2 hatta 3 kez karşı karşıya gelselerdi diye düşünüyorum.

Öyleyse varım☺