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10:41 13 Haziran 2019
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    Facebook'a giren eşini öldüren kocaya indirim

    Türkiye
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    Eşini öldürdüğü için müebbet hapis alan koca, eşinin kendisini aldattığını söyledi. Yargıtay kararı bozarak öldürülen kadının telefon dökümlerine bakılmasını istedi. Aldatma tespit edilememesine rağmen katil eşin 'ısrarlı ve istikrarlı savunması' indirim için yeterli oldu.

    Eskişehir'de yaşayan Ramazan Dikbıyık, 14 Eylül 2014'te, Facebook'a giren iki çocuk annesi 39 yaşındaki eşi Şeker Bikbıyık'ı bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada evde bulunan ağabeyinin eşi Saliha Uyar'ı da "Şeker'i sen kötü yola düşürdün" diye bıçakladı. 

    Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Dikbıyık ifadesinde, "Telefonuna sürekli mesaj geliyordu. Eskişehir'e taşındım, Facebook'a girmemesi için uyardım. 'Bana karışamazsın' dedi. Kendimi kaybettim" dedi.

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    Sali Uyar ise çiftn Facebook nedeniyle kavga ettiklerini söyledi. 

    Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 1 Ocak 2015'te sonuçlanan davada Dikbıyık, eşini kasten öldürmek suçundan müebbet ağırlaştırılmış hapis, Uyar'ı öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 26 Eylül 2018'de kararı bozdu. Daire, Şeker'e ait telefon görüşme ve mesaj içeriklerinin getirilmesini, haksız tahrik olup olmadığı araştırıldıktan sonra karar verilmesini istedi. 

    Mahkeme 28 Mayıs'ta ikinci kararı verdi. Gerekçeli karara göre Şeker'in kullandığı telefon hattının başkaları adına göründüğü ve "hangi tarihler arasında maktul tarafından kullanıldığının tespit edilemediği" anlaşıldı. Ancak katil eşin "ısrarlı ve istikrarlı savunması" nedeniyle Şeker Dikbıyık evlilik sadakatine aykırı hareket ettiği yönünde düşünce oluştuğu savunuldu. 

    Skandal kararda şöyle denildi: "Sanığın ısrarı ve istikrarlı savunması ve Saliha Uyar'ın beyanları birlikte değerlendirildiğinde, maktulün evli olduğu halde sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil eder şekilde başkaları ile telefon veya sosyal medya aracılığıyla görüştüğüne dair düşünce oluştuğu, her ne kadar HTS kayıtları ile ispatlanmasa da, eylemin haksız tahrik ile gerçekleştiği..." 

    Dikbıyık'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 24 yıla indirildi. 

    ASIL SEBEP 'AYRILMAK İSTEMEDİ'

    Öldürülen Dikbıyık'ın avukatı Pınar Çelik Arpacı, "Şeker'in aldattığına yönelik delil bulunamadı. Buna rağmen mahkeme 'sanık aldatıldığını hissediyorsa aldatılmıştır' diye cezayı 24 yıla düşürdü. Kadın cinayetlerinin en bildik savunması olan haksız tahrikten faydalanmak için 'Eşim aldatıyordu' savunmasına mahkemelerce verilen prim, bu cinayetlere giden yolları açıyor. Cinayetin asıl sebebi, Şeker'in eşinden ayrılmak istemesidir" dedi.

    Etiketler:
    aldatma, telefon, indirim, evlilik, facebook
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