Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'deki gözlem noktamıza saldırı gerçekleştirildi, 3 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi.https://t.co/Nld4q9lO0e— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2019
Yapılan havan saldırısında üç kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir.
Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
Durum yakından takip edilmektedir."
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