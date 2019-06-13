Dündar'dan Yıldırım'a yanıt: Bu durumda kullanma niyeti ortaya çıkıyor

İBB Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın ortak program moderatörlüğünü kabul etmeyen gazeteci Uğur Dündar, Yıldırım'ın "Dündar'ı açıkça taraf olduğu için seçtim" ifadesine yanıt verdi. Bu sözlerin Yıldırım'ın durumu kullanma niyetini ortaya çıkardığını söyleyen Dündar, "Teklifi reddetmedeki haklılığım anlaşılıyor" dedi.

AK Partili Binali Yıldırım, duayen gazeteci Uğur Dündar'ın moderatörlük teklifini kabul etmemesinin ardından yaptığı açıklamada, "İki sebepten dolayı Uğur Dündar’ı teklif ettim. Yandaş televizyonda yaparlar, 'kendin çal kendin oyna yaparlar' dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim. Açık taraf olan biri. Benim için hiç mahzuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım’ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Dündar, moderatörlüğü reddetmesindeki haklılığının anlaşıldığını söyledi.

Dündar, "Sayın Binali Yıldırım’ın teveccühüne teşekkür ederim. Ancak ‘Uğur Dündar’ı açıkça taraf olduğu için seçtim’ demek yerine ‘Muhalif ama dürüst ve bağımsız’ olduğu için önerdim demesini tercih ederdim. Bu durumda kullanma niyeti ortaya çıkıyor ve reddetmedeki haklılığım anlaşılıyor" dedi.

Sn.Binali Yıldırım'ın teveccühüne teşekkür ederim.Ancak 'Uğur Dündar'ı açıkça taraf olduğu için seçtim' demek yerine 'Muhalif ama dürüst ve bağımsız' olduğu için önerdim demesini tercih ederdim.

Bu durumda kullanma niyeti ortaya çıkıyor ve reddetmedeki haklılığım anlaşılıyor. https://t.co/qYQQS89Izs — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 13 июня 2019 г.

Dündar'ın teklifi kabul etmemesinin ardından Yıldırım ile CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayına gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlük yapacak. Yayın, 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'da, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilecek.