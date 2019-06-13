Dündar'dan Yıldırım'a yanıt: Bu durumda kullanma niyeti ortaya çıkıyor

Yıldırım’ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Dündar, moderatörlüğü reddetmesindeki haklılığının anlaşıldığını söyledi.
Dündar, "Sayın Binali Yıldırım’ın teveccühüne teşekkür ederim. Ancak ‘Uğur Dündar’ı açıkça taraf olduğu için seçtim’ demek yerine ‘Muhalif ama dürüst ve bağımsız’ olduğu için önerdim demesini tercih ederdim. Bu durumda kullanma niyeti ortaya çıkıyor ve reddetmedeki haklılığım anlaşılıyor" dedi.
Sn.Binali Yıldırım'ın teveccühüne teşekkür ederim.Ancak 'Uğur Dündar'ı açıkça taraf olduğu için seçtim' demek yerine 'Muhalif ama dürüst ve bağımsız' olduğu için önerdim demesini tercih ederdim.— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) 13 июня 2019 г.
Bu durumda kullanma niyeti ortaya çıkıyor ve reddetmedeki haklılığım anlaşılıyor. https://t.co/qYQQS89Izs
Dündar'ın teklifi kabul etmemesinin ardından Yıldırım ile CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayına gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlük yapacak. Yayın, 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'da, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilecek.
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