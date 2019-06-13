Yeğenini öldürüp altın bilezikleri alan Suriyeli amca: Gözüm döndü, şeytana uydum

Bursa’da Suriye uyruklu yeğeni Dima Aşaelim'i, 11 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kolundaki altın bilezikleri alan amca Bakrı Aşalem, yapılan 2. yargılamada da ömür boyu ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın usulden bozulması üzerine yeniden yargılanan Aşalen kendisini, "Şeytana uydum, aklım başımdan gitti" diyerek, savundu.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde geçen yıl Haziran ayında meydana gelen olayda 18 yaşındaki Dima Aşaelim, ağabeyi tarafından evde ölü bulundu. Dima Aşaelim'in, 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Polis, yaptığı araştırmayla olaydan sonra eve gelip, gözyaşı döken 27 yaşındaki amca Bakrı Aşalem'in, yeğeni Dima Aşaelim'i 4 aylık bebeğinin yanında bıçaklayarak, öldürdüğünü ve kolundaki bilezikleri aldığını belirledi.

Gözaltına alınıp, tutuklanan Bakrı Ashalem, Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda 'canavarca hislerle adam öldürmek' suçundan ömürboyu, 'yağma' suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bursa Bölge Mahkemesi ise kararı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya müdahil olmadığı gerekçesiyle usulden bozdu.

BAKANLIĞIN AVUKATI KATILDI, CEZA DEĞİŞMEDİ

Bozma kararı üzerine yeniden hakim karşısına çıkan amca Bakrı Aşalem, savunmasında "Gözüm döndü, şeytana uydum, aklım başımdan gitti. Zaten olaydan sonra polis beni gelip aldığında ne olduğunu anlayamadım. Bana anlattıklarında hatırladım neler olduğunu. Ancak detaylarını hala hatırlamıyorum. Yeğenimi öldürdüğüm için çok pişmanım" dedi.

Mahkeme amcayı ömür boyu ve 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.