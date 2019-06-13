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12:12 13 Haziran 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Sosyal konut projeleri başlayacak, dar gelirli aileler 500 TL - 1000 TL arasında kirayla oturabilecek

    © AA /
    Türkiye
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    31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen ancak 6 Mayıs'ta mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, "Hazım meselesi çok önemli. Tüm milletin gözlerinin önünde seçimler gasp edilmiştir. Bize mazbatayı vermeye yanaşmayan bu ülkenin yöneticileri hukuku katletmişlerdir" dedi.

    23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde yeniden AK Partili Binali Yıldırım'a karşı yarışacak Ekrem İmamoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

    İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    - Bize mazbatayı vermeye yanaşmayan bu ülkenin yöneticileri hukuku katletmişlerdir. Kesinlikle pes etmedik, etmiyoruz.

    - Herkes iyi bilsin ki 23 Haziran seçimleri sadece iki rakibin mücadelesi değildir. Bu seçimin kendi nefsinin peşine düşenlerle milletin hakkını arayanların mücadelesi olduğunu kimse unutmamalıdır.

    ​- Buradan uzmanlara, medya mensuplarına, ilçe belediye başkanlarına, herkese soruyorum. İstanbul'la ilgili herhangi bir detay hakkında hiç fikriniz var mı? İstanbul gibi bir şehrin kaderi böyle mi belirlenir? Bir avuç insan rantı ele geçirdi.

    - İstanbul bu yaşanabilir çevreye çoktan unuttuğu bir kavramla kavuşacak. Tüm kesimlerle birlikte doğru planlama yaparak geleceği birlikte kuracağız. Bilimsel verilerle, uzmanlarla durum tespiti yapacağız. Herkes taşın altına elini koyacak. Kenti bir bütün olarak ele alıp stratejik planları hep birlikte yapacağız.

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu, 23 Haziran'a kadar hiçbir polemiğe girmeyecek
    - Allah korusun olası bir afet durumunda hangi kurumun nereye nasıl müdahale edeceği bile belli değil. Beylikdüzü'nde uygulamaya geçirdiğimiz afet bilgi sistemini tüm İstanbul geneline yayacağız.

    - Oluşturacağımız yeni yeşil alanlar, olası bir afet anında toplanma alanı olacak. Sel felaketleri şehrimizde sıkça rastladığımız afet alanı. Konuya ilişkin altyapı yatırımlarından kentsel planlara tüm hazırlıklarımızı yapacağız.

    - 15 senedir kentsel dönüşüm İstanbul'un gündeminde. Ortada ne bir model ne başarılı bir uygulama var. Halkın çıkarlarını gözetmeyen bir anlayışla hayata geçirilen, mağduriyetlere yol açan uygulamalara derhal son vereceğiz. İnsanlar yok sayılıyor. Kimseyi bu süreçte yalnız bırakmayacak kentsel dönüşüm projelerinde garantör görevini üstleneceğiz. Kimse yerinden, yurdundan ayrılmayacak.

    - Sosyal konut projeleri başlayacak. Dar gelirli aileler, işlerine yakın yerlerde, merkezi yerlerde 500-1000 TL arasında kirayla oturabilecek. Burada devreye KİPTAŞ girecek. İlk etapta 15 bin daire sosyal konut projesine alınacak.

    - 31 Mart öncesinde ulaşıma ilişkin çözümle ilgili bazı başlıkları sizlerle paylaşmıştık. Bunların yeniden altını çizmek isterim.  İstanbul'un ulaşım sorunu her geçen gün kötüye gidiyor. Çok şükür İstanbul'da ulaşım kaosuyla mücadele edecek enerjimiz ve deneyimimiz var. Ekibimizin bu konudaki bilgi birikimi ve deneyimi yüksek. Sorunu doğru tespit ederseniz, bilimsel yaklaşırsanız çözüm de doğru olacaktır. Toplu ulaşımı destekleyecek ve geliştireceğiz. İlk işimiz metrolar. 2014'te 'Her yerde metro' dediler, ilave 260 kilometre vaat ettiler. Beş senenin sonunda sadece 30 kilometre yapabildiler. 2004 yılında İBB bütçesiyle yapılmış 45 kilometre raylı sistem varken, bakanlık bütçesiyle yapılmış Marmaray haricinde toplam raylı sistem hattı 157 kilometre. Biz israf etmeyip metro yapacağız. Hatları 11 yeni fünikiler hatla bağlayacağız. Hedefimiz 600 kilometre metro hattı.

    © DHA /
    İmamoğlu 'Metrobüs Bahattin’in' evine konuk oldu
    - Kentin trafik grafiğinin yoğun olduğu yerde, kargo harici yükleme boşaltma işlemi 22:00 ile 06:00 arasında yapacağız. Kural olacak. Boğazlardan geçişte taksi ve dolmuşlardan ücretsiz geçiş için adım atacağız. Özel kullanım azalırken taksici esnafımızın da işleri artacak. 

    - İmamoğlu: Trafik grafiğinin yoğun olduğu yerlerde, kargo harici yükleme boşaltma işlemi 22:00 ile 06:00 arasında olacak. Boğazlardan geçişte taksi ve dolmuşlardan ücret alınmayacak. TEM otoyolunu MEGABÜS'le güçlendireceğiz. Metrobüsün yükü azalacak.

    - Kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatleri dışında da çalışacak. Park et-devam et uygulamasıyla aracını park eden herkes, toplu taşımada indirimli devam edecek. Mahallenizdeki İSPARK ücretsiz olacak. 24 saat yaşayan bu kentin ulaşımı da hiç kuşkusuz 24 saat olmalı. Akıllı ulaşım sistemleri devreye girecek.

    ​- Herkes dinlenecek. Sektörün içindeki herkes. Tüm temsilcilere komisyonlarda söz hakkı vereceğiz. Sözün özü, işletmeciler de, yolcular da mutlu olacak. Yaya yollarla, kaldırımlarla, bisiklet yollarıyla genişletilebilir bir şehir olacak İstanbul. Engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkacak ve İstanbul'un tüm güzelliklerinden yararlanabileceği fırsatlar yaratacağız. 500 kilometre, yeşillikle dolu bisiklet yolu yapacağız. Yaşam vadileri yapacağız. İnsanlar aynı zamanda bu alanda bisikletle veya yürüyerek ulaşabileceği doğal parkurlar olacak. İstanbulluların yeşile hasret kalmasına müsaade etmeyeceğiz.

    - İstanbul'a yeni yeşil alanlar kazandıracağız. Denizde kirlilikle mücadele edeceğiz. 5 yıl içinde musluktan su içilecek. İstanbullu denizine kavuşacak.

    Etiketler:
    seçim, mazbata, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
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