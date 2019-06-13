Erdoğan bugün Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Twitter aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri ile bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bugün 13:30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirecektir. — T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (@iletisim) 13 июня 2019 г.

Görüşme talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarafından yapıldığı belirtildi.