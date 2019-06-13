RTÜK'ten eşcinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurulun son toplantısında, Jane The Virgin dizisi ‘milli ve manevi değerleri hiçe sayması, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki etmesi’ nedeniyle ele alındı.
Cheer up. Thanks for watching #JaneTheVirgin! Stream free tomorrow on The CW App. pic.twitter.com/62aQ588DvT— Jane The Virgin (@CWJaneTheVirgin) June 6, 2019
Öte yandan RTÜK, sağlık beyanıyla cinsel performans artırıcı ürün tanıtımı ve satışı yapan Mega Suare kanalına, vatandaşları yanılttığı gerekçesiyle idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uyguladı.
Ayrıca sahte bitkisel ürünler satan One Bal TV, Farklı TV, World Beauty Channel, Maksim TV, Mega Müzik, Hazan TV ve Berat TV’ye de idari para cezaları verildi.
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