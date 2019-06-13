Yıldırım: Şu an mitil atılmış vaziyette, çalışmalar devam ediyor

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Binali Yıldırım, "Bahçeli ile ortak bir programınız olacak mı?" sorusuna “Şu anda böyle bir planlamamız yok. Mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor" dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Sancaktepe’de 'Kadın STK Temsilcileri Toplantısı'na katıldı.
Yıldırım, toplantıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"İstanbul’un nüfusunun yarısı kadın. Dolayısıyla kadınların, şehir hayatına, şehrin yönetimine daha fazla nasıl katkı sağlar? Bu konuları enine boyuna konuştuk. Önerilerini aldık. Çok güzel teklifler geldi. Özellikle kadının İstanbul’da iş, sosyal, eğitim, sağlık, turizm hayatında, bütün yaşamında yer alması ve çocukların çok daha güvenli bir ortamda, kadınların iş hayatında olduğunda vakitlerini geçirebilecek, çocuk yuvalarından tutun çocuk parklarına varıncaya kadar çok güzel öneriler geldi. Bunları not ettik, değerlendirdik. Büyük bir kısmı zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği hizmetler ama yenileri de var. Gençler için kadınlarımız için çok önemli vaatlerimiz, müjdelerimiz var. Örneğin ev kadınlarının evde ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gerek internet üzerinden gerek fiziki olarak pazarlamasını yapacak. Kadınlarımızın ev bütçesine katkı sağlayacak. Çok verimli güzel bir toplantı gerçekleştirdik."
'ŞU ANDA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GİBİ BİR VAATTE BULUNAMAM'
Bir gazetecinin “15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın sözleşmesi bir süre önce bitmişti. An itibariyle işletmeci firma sözleşme yenilemek istiyor. Ancak belediye seçimi henüz netleşmediği için bir muhatap bulunamadığı yönünde söylentiler var. Şu an itibariyle o firma orada işgalci konumunda mı? Bundan sonrası için ne olacak?" sorusu üzerine Yıldırım, “Şu anda ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir vaatte bulunamam. İnşallah 23’ünden sonra bismillah deyip göreve başlayınca bunları ele alır gereken neyse yaparız. 5 Mayıs’ta bittiyse 10 gün daha beklesin. Bir şey olmaz. Kimse gidip de ‘Hadi burayı boşaltın’ diyecek hali yok" şeklinde cevap verdi.
"23 Haziran’da oy kullanmak için şehir dışından gelmesi gereken vatandaşlar var. Hem AK Parti cephesinden hem de CHP'den ulaşımlarının otobüslerle sağlanabileceği yönünde taahhütler verildiği söyleniyor. AK Parti olarak tutum ne olacak?" sorusunu Binali Yıldırım, “Bu doğru. Hatta sosyal medyadan, basın yayın kuruluşlarından, dış cephe reklamlarından her iki partinin bu yönde çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu da gayet normal bir şey. Çünkü uzun bir bayram tatili geçirdik. Memleketlerine tatile gidenlerin İstanbul’a gelip, 23’ünde bir vatandaşlık görevi olan oylarını kullanmaları için, partilerin teşkilatlarının gerekli desteği vermesi rutin bir uygulamadır" diyerek cevapladı.
'ŞU ANDA MİTİL ATILMIŞ VAZİYETTE VE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'
"Yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul’a geliyor. Ortak bir programınız olacak mı?" sorusuna da Yıldırım, “Şu anda böyle bir planlamamız yok. Sayın Devlet Bahçeli seçim yenileme kararından sonra İstanbul’da partililerle bizzat kampanya yürüteceğini duyurmuştu. Hatta ona bir ironi de yaptı, ‘Mitili atıyoruz İstanbul’a’ diye. Şu anda mitil atılmış vaziyette ve çalışmalar devam ediyor" şeklinde cevap verdi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)