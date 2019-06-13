Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesinde, gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar’ın, ABD’li muhatabı tarafından gönderilen mektuptaki müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği görüşmede, başta F-35 olmak üzere ABD ve Türkiye arasındaki ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında karşılıklı görüş ve talepler dile getirildi. Söz konusu görüşmede, iki Bakan Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda diyaloğun sürdürülmesi çerçevesinde bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar."

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Akar'a yazdığı mektupta Amerika'da F-35 eğitimi alan Türk pilotların 31 Temmuz'a kadar ayrılacakları ve program kapsamında yeni eğitim verilmeyeceğini bildirmişti. 6 Haziran tarihini taşıyan ve ABD'li gazetecilere 'sızdırıldığı' belirtilen mektup ve mektuba iliştirilen belgede, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına yönelik başka hangi adımların atılacağı da anlatılmıştı.

Shanahan mektupta, Türk askerlerinin Rusya’ya S-400 için eğitim almaya gitmelerinden dolayı hayal kırıklığı duyduğunu aktararak, "Değerli ilişkimizi devam ettirmeyi amaçlarken, S-400 sürecinin bitmemesi durumunda F-35 programından Türkiye’yi çıkaracağız" ifadesini kullanmıştı.