İsmail Küçükkaya'dan 'zorunlu duyuru': Kimsenin yanına kâr kalmayacak

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın katılacağı ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya Twitter'dan 'zorunlu bir duyuru' başlığıyla bir açıklama yaptı. Küçükkaya paylaşımında, "Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem. Oooo neler gördüm ben. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.

CHP İBB Başkan Adayı İmamoğlu ile AK Parti adayı Yıldırım ortak yayınının moderatörü İsmail Küçükkaya, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Küçükkaya şunları yazdı:

Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem. Yalanlarla dolu itibarsızlaştırma girişiminden de etkilenmem. Oooo neler gördüm ben. Demokrasi adına önemli bir görevim var. Hakkıyla yapacağımdan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın.

Zorunlu duyuru:

Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem. Yalanlarla dolu itibarsızlaştırma girişiminden de etkilenmem. Oooo neler gördüm ben. Demokrasi adına önemli bir görevim var. Hakkıyla yapacağımdan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın. — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) June 13, 2019

​Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu. Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca tazminat davaları açıyoruz. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak.

Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu. Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca tazminat davaları açıyoruz. KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK. — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) June 13, 2019

​Pazar akşamı büyük bir demokrasi şöleni bizi bekliyor.

Pazar akşamı büyük bir demokrasi şöleni bizi bekliyor. — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) June 13, 2019

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