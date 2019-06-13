İsmail Küçükkaya'dan 'zorunlu duyuru': Kimsenin yanına kâr kalmayacak

Küçükkaya şunları yazdı:
Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem. Yalanlarla dolu itibarsızlaştırma girişiminden de etkilenmem. Oooo neler gördüm ben. Demokrasi adına önemli bir görevim var. Hakkıyla yapacağımdan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın.
Zorunlu duyuru:— Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) June 13, 2019
Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem. Yalanlarla dolu itibarsızlaştırma girişiminden de etkilenmem. Oooo neler gördüm ben. Demokrasi adına önemli bir görevim var. Hakkıyla yapacağımdan zerre kadar kimsenin kuşkusu olmasın.
Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu. Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca tazminat davaları açıyoruz. Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak.
Ben sosyal medya lincinden hiç etkilenmem ama avukatlarım bu yalanları yazan ve yayanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulundu. Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca tazminat davaları açıyoruz. KİMSENİN YAPTIĞI YANINA KAR KALMAYACAK.— Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) June 13, 2019
Pazar akşamı büyük bir demokrasi şöleni bizi bekliyor.
Pazar akşamı büyük bir demokrasi şöleni bizi bekliyor.— Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) June 13, 2019
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