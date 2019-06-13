AK Partili Ünal'dan ortak yayın açıklaması: İsmimin bu yalanın bir parçası haline getirilmesini reddediyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın konusunda usul ve esaslara ilişkin müzakerelerin yapıldığını belirterek, "6 madde ile sınırları çizilmiş ve imza altına alınmıştır. İsmimin bu yalanın bir parçası haline getirilmesini reddediyorum" ifadelerini kullandı.

Ünal, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ın canlı yayın öncesinde soruları istediği iddialarına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Binali Yıldırım soruları istemiş.' yalanı, 'Mahir Ünal teklif etmiş.' şekline dönüştürüldüğü için bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Ortak canlı yayın konusunda usul ve esaslara ilişkin müzakereler yapılmıştır, 6 madde ile sınırları çizilmiş ve imza altına alınmıştır.

“Binali Yıldırım soruları istemiş” yalanı, “Mahir Ünal teklif etmiş” şekline dönüştürüldüğü için bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Ortak canlı yayın konusunda usül ve esaslara ilişkin müzakereler yapılmıştır. 6 madde ile sınırları çizilmiş ve imza altına alınmıştır. — Mahir Ünal (@mahirunal) June 13, 2019

Ortak bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuş ve artık inisiyatifin moderatörde olduğu vurgusu yapılmıştır. 6 madde ile sınırları çizilmiş ve imza altına alınmıştır.​Aynı gün CHP adayının Sayın Binali Yıldırım'a karşı kullandığı çirkin ifadeleri için kamuoyu özür beklerken, Ordu Valisi'ne yaptığı hakaretini örtme yöntemini burada da tercih etmiştir.

Ortak bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuş ve artık insiyatifin moderatörde olduğu vurgusu yapılmıştır.Aynı gün CHP adayının Sn.@BY’a karşı kullandığı çirkin ifadeleri için kamuoyu özür beklerken,Ordu valisine yaptığı hakaretini örtme yöntemini burada da tercih etmiştir — Mahir Ünal (@mahirunal) June 13, 2019

​​İsmimin bu yalanın bir parçası haline getirilmesini reddediyorum. CHP adayının söylediği şeyleri söylememiş gibi davranmasını ve gerçeği tahrif etmesini kamuoyunun takdirine sunuyorum. Özür dilemek erdem, bu sorumluluktan kaçmak basitliktir."

İsmimin bu yalanın bir parçası haline getirilmesini reddediyorum. CHP adayının söylediği şeyleri söylememiş gibi davranmasını ve gerçeği tahrif etmesini kamuoyunun takdirine sunuyorum.

Özür dilemek erdem, bu sorumluluktan kaçmak basitliktir. — Mahir Ünal (@mahirunal) June 13, 2019

​İmamoğlu, iki gün önce katıldığı NTV - Star TV ortak yayınında "Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. Ben danışmamına bu ifadelerimi söyledim. Biz müdahale eden değil sadece gözetleyen konumda olalım. Biz çıkalım konuşalım. 31 Mart, 6 Mayıs sürecini. 18 günlük süreci. Hepsini konuşalım istiyorum" demişti.

Ardından Küçükkaya İmamoğlu'nun sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmiş ve "Birincisi ben gerçekten günlerdir Ekrem İmamoğlu ile konuşmadım. İkincisi daha hazırlanmış hiçbir soru yok. Üçüncüsü Binali Yıldırım'ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz. Dördüncüsü açık oturuma ilişkin henüz hiçbir soru hazırlanmadığı gibi hazırlanma aşamasında, sonrasında, yayından önce de hiç kimsenin bunu benim dışımda bilmesi mümkün değil. Kimseye vermem ben onları" şeklinde konuşmuştu.