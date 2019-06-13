Yeni Şafak: ABD'ye karşı Asya ekseni Çin-Rusya-Türkiye işbirliğinde şekillenecek

Yeni Şafak gazetesi, 'ABD'ye karşı Asya ekseni' başlıklı bugünkü manşetinde Duşanbe'de düzenlenecek Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yer verdi. Haberde, "ABD'ye karşı Asya ekseni Çin-Rusya-Türkiye işbirliğinde şekillenecek" mesajı verildi.

Yeni Şafak, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenecek Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni 'ABD'ye karşı Asya ekseni' başlığıyla manşetten duyurdu ve toplantıyla ilgili olarak "Tüm dünyanın güvenlik ve istikrarı için en büyük tehdit haline gelen ABD’ye karşı güç birliği arayışları hız kazandı. Proje terör örgütleri, finansal saldırılar, ekonomik yaptırım ve sabotajlarıyla dünyayı bunaltan ABD’ye karşı Asya’nın önemli güçleri Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de bir araya geliyor" ifadelerini kullandı.

Çin, Rusya, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerin ABD tarafından çeşitli bahanelerle yaptırım tehdidiyle karşı karşıya bırakılmasının "Haydutluk kol geziyor" ifadeleriyle yorumlandığı haberde, bir araya gelecek liderlerin Duşanbe'den 'güçlü mesajlar vermesinin' beklendiği belirtildi.

Haberde ayrıca, ABD'nin dünya siyasetindeki yeriyle ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Elindeki 'dolar' silahını ülkelerin ekonomisini çökertmek için kullanan, uluslararası ticaret yollarının denetimini sağlama adına birçok coğrafyada kaosu körükleyen, 'tehdit' olarak algıladığı aktörlerin darbelerle alaşağı edilmesine destek veren, masa basında çizilmiş haritaları proje terör örgütleriyle hayata geçirmeye çalışan ve yaptırımlar yoluyla milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atan Evangelist-Siyonist ittifakı, Çin-Rusya-Türkiye işbirliğinde şekillenecek Asya ekseni ile en önemli karşı koymaya şahit olabilir."

Yasemin Asan ile Fazlı Şahan'ın imzalarıyla yayınlanan haberde, ABD'nin Çin, Hindistan, Rusya, Pakistan ve İran gibi ülkeler üzerinde uyguladığı yaptırımlara da yer veriliyor.

Yeni Şafak'ın söz konusu manşeti ise şu şekilde: