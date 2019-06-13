Kılıçdaroğlu, Neçirvan Barzani'yi tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik etti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Barzani ile telefonla görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde yemin ederek başkanlık görevine başlayan IKBY Başkanı Barzani'yi tebrik ettiği bildirildi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Barzani ile telefonla görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde yemin ederek başkanlık görevine başlayan IKBY Başkanı Barzani'yi tebrik ettiği bildirildi.

Kürdistan Demokratik Partisi’den (KDP) yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Neçirvan Barzani’ye, ileride Türkiye’ye yapacağı ziyaretlerde kendisiyle bir araya gelmek istediğini söyledi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de tebrik telefonundan dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Neçirvan Barzani, IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilere de vurgu yaparak, yapacağı ziyaretlerde Kılıçdaroğlu’yla bir araya gelmekten memnuniyet duyacağını dile getirdi.