Erdoğan askerlik sisteminde yapılan değişikliğe neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni askerlik sistemi düzenlemesine ilişkin bir görsel paylaştı.

Söz konusu görselde düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu ve sistemde hangi değişikliklerin yapıldığı anlatıldı.

Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/Xkcb8paCoQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2019

​Görselin neden ihtiyaç duyuldu bölümünde: "Günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüşmüştür. Türkiye epeyce bir vakittir planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlığını yürütmektedir. Askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısına sürekli yığılmalar yaşandığı da ortadadır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan değişiklikler ise özetle şöyle anlatıldı: