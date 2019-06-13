Dink cinayeti davasında 9 sanığın dosyası ayrılıyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılandığı davada, Ogün Samast ve Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in de aralarında bulunduğu (ana dava dosyası) 9 sanığın dosyasının bir kısım suçlamalarla ilgili zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğunu gerekçesiyle ayrılmasına karar verildi.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, ayrılan dosya savcının görüşünü (mütalaasını) açıklaması için savcılığa gönderildi.

Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’inde arasında bulunduğu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 4-5-6 Eylül’e ertelendi.