Meclis'te VIP tartışması: Ebru Gündeş nasıl geçti?

CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Havalimanında VIP'e alınmaması TBMM'de de tartışma konusu oldu. İYİ Partililer sanatçı Ebru Gündeş’i örnek göstererek, ''Gündeş nasıl VIP’ten geçiyor?'' diye sordu.

İmamoğlu'nun Ordu Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması tartışmaları TBMM'de gündeme geldi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, İYİ Partili Milletvekilleri, ‘'Ebru Günden nasıl oluyor da VİP'ten geçiyor?'' diye sordu.

Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ”Uçağa bincek 14 kişi içerisinde CHP adayıyla beraber hiçbir vekil yok” dedi.

TBMM’deki tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

BÜLENT TURAN (AK Parti) – Uçağa bineceklerin listesi önceden bildirilir. Bunun güvenlik gerekçesi var. CHP adayının şoförü var, koruması var, vekil yok.

ATİLA SERTEL (CHP) – İmamoğlu’nun yanında Seyit Torun var, Necati Tığlı var, 4 tane milletvekili var.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU (İYİ Parti) – Ebru Gündeş'in geçtiği VIP'den mevzu ettiğiniz şeye bak

ŞENOL SUNAT (İYİ Parti) – Zarrab'ın eşi nasıl gitti?

ÖZCAN AYGUN (CHP) – Ebru Gündeş'i, Reza Zarrab'ı nasıl geçirdiniz ? Ona bakın önce!

ENGİN ÖZKOÇ (CHP) – VIP'nin bir yol geçen hanına döndüğü kesin.

GÜNDEŞ ABD'YE VIP'TEN GİTTİ

Geçen yıl Eylül ayında Atatürk Havalimanı'na gelen şarkıcı Ebru Gündeş ve kızının yalnızca özel prosedürlere tabi olanların girebildiği VIP salonundan geçerek, TK 003 New York uçağı ile ABD'ye gittiği ortaya çıkmıştı.

Görevliler ABD’de tutuklu bulunan Rıza Sarraf’ın eşi Ebru Gündeş'in VIP salonunu kullanması konusunda “Özel emirle işlem yapıldı” açıklamasında bulunmuştu.