AA: kacsaatoldunet'in 2 yöneticisine FETÖ gözaltısı

Anadolu Ajansı (AA), Twitter'da 'kacsaatoldunet' adlı hesabı yönettiği belirtilen E.B ve H.S.P.'nin FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığını iddia etti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) abonelerine servis ettiği haberi "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) propagandasını yapan Twitter hesaplarının sahip veya sahiplerine yönelik soruşturma yürütüyor" ifadesiyle başladı.

Haber şöyle devam etti:

"Söz konusu soruşturma kapsamında, örgütle ilgili propaganda yaptığı belirtilen 'kacsaatoldunet' adlı Twitter hesabını kullanan kişinin E.B. olduğu belirlendi.

Başsavcılıkça, 'terör örgütü propagandası' suçundan hakkında gözaltı kararı verilen E.B, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü'ndeki ikametinden gözaltına alındı. Şüphelinin Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital veriye el konulduğu kaydedildi."

BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan haberde de soruşturma kapsamında hesabı yönettiği tespit edilen H.S.P. isimli bir şahısın da Tokat’ta gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Hesabı yöneten şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği iddia edildi.