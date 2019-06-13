CHP'li Özel, Soylu’nun traş olduğu berberle görüştü: İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık

CHP’li Özel, “Süleyman Soylu’nun yalanda nasıl usta olduğunu bildiğim için vekilimiz @avtutdere ile sürekli tıraş olduğunu söylediği Sultangazi’deki Mahmut Usta’ya geldim. Kaç yıldır ne kadar sıklıkla geldiğini sordum. Cevap şaşırtmadı: ‘İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık.'” dedi.
O paylaşım şu şekilde:
Süleyman Soylu'nun yalanda nasıl usta olduğunu bildiğim için, vekilimiz @avtutdere— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 13, 2019
ile sürekli tıraş olduğunu söylediği Sultangazi'deki Mahmut Usta'ya geldim.
Kaç yıldır ne kadar sıklıkla geldiğini sordum. Cevap şaşırtmadı:
"İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık." pic.twitter.com/ggp95dQEBj
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)