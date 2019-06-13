CHP'li Özel, Soylu’nun traş olduğu berberle görüştü: İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık

CHP milletvekili Özgür Özel, bakan Süleyman Soylu'nun traş olduğu berberle görüştü. Özel berberin, "İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık" dediğini aktardı.

CHP milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun traş olduğu berberle görüşerek sosyal medyada paylaşımda bulundu.

CHP’li Özel, “Süleyman Soylu’nun yalanda nasıl usta olduğunu bildiğim için vekilimiz @avtutdere ile sürekli tıraş olduğunu söylediği Sultangazi’deki Mahmut Usta’ya geldim. Kaç yıldır ne kadar sıklıkla geldiğini sordum. Cevap şaşırtmadı: ‘İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık.'” dedi.

O paylaşım şu şekilde:

Süleyman Soylu'nun yalanda nasıl usta olduğunu bildiğim için, vekilimiz @avtutdere

ile sürekli tıraş olduğunu söylediği Sultangazi'deki Mahmut Usta'ya geldim.



Kaç yıldır ne kadar sıklıkla geldiğini sordum. Cevap şaşırtmadı:



"İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık." pic.twitter.com/ggp95dQEBj — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 13, 2019

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