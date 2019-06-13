Türk Dışişleri: Umman Körfezi'ndeki saldırıyı kınıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırıyı kınıyoruz. Son bir ay içinde Körfez bölgesinde ticari gemilerin ikinci defa hedef alınmasından endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Haziran 2019 tarihinde Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Son bir ay içinde Körfez bölgesinde ticari gemilerin ikinci defa hedef alınmasından endişe duyuyoruz.

Uluslararası denizyolu taşımacılığı bakımından stratejik konumda bulunan Körfez bölgesinde seyrüsefer güvenliğinin muhafaza edilmesine önem atfediyoruz."