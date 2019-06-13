Torku, iflas iddialarını yalanladı

'DEDİKODULARA PRİM VERMEYİNİZ'
"Siz değerli Torku tüketicilerinin bize olan güvenini sarsmaya yönelik kasıtlı olarak çıkarılan asparagas haberlerin sonuncusu, Torku'nun iflas açıklayacağına dair yapılan sistematik yayınlardır. Ne bir hat durdu ne de bir kişi işinden oldu. İSO 500'de 1 fabrikamız varken şimdi 4 fabrikamız oldu. Bir kısım ısrarla çiftçinin 45 tesisi ve Torku gibi markası olmasını hazmedemiyor. Tüketicilerimizden ricamız dedikodulara prim vermeyiniz."
İşte Torku'nun yaptığı paylaşım:
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız,— Torku (@torku) June 13, 2019
Saygılarımızla pic.twitter.com/s9sL2gApIR
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