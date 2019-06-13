Kayıt
00:30 14 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

    Akşener: Bu 'Ultimatom veremez' işlerini bize söylüyorlar, şunu mümkünse Trump'a söylesinler

    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 25

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu şu anda aday değildir. Ekrem İmamoğlu şu anda İstanbul Belediye Başkanıdır. Elinden mazbatası alınmıştır. Bu sefer açık ara kazandırmak için gayret ediyoruz" dedi.

    © AA / Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisi
    İmamoğlu: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim
    Beykoz, Sarıyer ve Eyüpsultan'da İYİ Parti'nin seçim için kurduğu demokrasi çadırlarını ziyaret edip İYİ Parti ve CHP'lilere hitap eden Akşener, halkın sandıkta attığı oyun iradesine saygı duyulması gerektiğini belirtti.

    "31 Mart gecesi bir şey oldu. İstanbullunun iradesi gasp edildi" diyen Akşener, "Ekrem kardeşimin şahsında esasında İstanbullunun sandığa attığı oylara el konuldu. Hırsızlık yapıldı, gasp edildi. Bunun adı milli irade gaspıdır. Sandığın tekmelenmesidir. Bu bir sivil darbe sonucu seçimin yenilenmesidir. Ekrem İmamoğlu şu anda aday değildir. Ekrem İmamoğlu şu anda İstanbul Belediye Başkanıdır. Elinden mazbatası alınmıştır. Bu sefer açık ara kazandırmak için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Alanda bulunan CHP ve İYİ partilileri olası provokasyonlara karşı uyaran Akşener, gergin bir atmosferde seçime gidildiğini belirterek, şöyle devam etti:

    "Büyük bir asabiyet var ve bu asabiyetin önüne geçmek için siz sinirlerinizi aldıracaksınız. Ben 1 nisandan itibaren yemin ettim 'asabileşmeyeceğim' diye. Asabi bir insan olduğumu biliyorsunuz neticede. Siz de asla sinirlenmeyeceksiniz. Bu 10 günü büyük bir olgunluk içerisinde geçireceksiniz. Ben arkadaşlara 'yanağınıza tokat atarlarsa öbürünü çevirin' diyorum. Onlar 'o kadar da değil diyor' ama o kadar uzun boylu. Asla ve asla kavgaya, gürültüye müsaade etmeyeceksiniz. 'Hayırlısı' deyip geçeceksiniz".

    İstanbul'da 13 ilçeyi ziyaret ettiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbullunun adayı olduğunu gördüğünü dile getiren Akşener, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

    Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kastamonu'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Semih Yüksel
    Yıldırım, neden Uğur Dündar'ı teklif ettiğini açıkladı: Şaşırtma yapmak istedim

    Akşener, bir gazetecinin AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın Fener Rum Patriği ile ilgili paylaşımını yorumlamasını istemesi üzerine şöyle konuştu:

    "Lozan Antlaşması Cumhuriyetimizin kuruluş belgesidir. Yasalarımıza göre patrikhane Eyüpsultan Kaymakamlığı'na bağlıdır. Sayın Erdoğan’ın bilgisi, isteği olmadan sayın Yıldırım’ın gidip Diyarbakır’da 'Kürdistan, Lazistan, PKK' diyebilmesi ihtimal dışıdır, imkansızdır. Ekümeniklik işi de aynıdır. Sayın Erdoğan hatırlarsanız Yunanistan'a gittiğinde 'Lozan gözden geçirilmeli' demişti. Onun bir tezahürü olarak ve siyasi Makyavelizmin geldiği yer olarak görüyorum".

    Akşener, S-400'lerle ilgili ABD'nin tavrı karşısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Kimse bize ültimatom veremez' sözleriyle ilgili yöneltilen soruyu da şu şekilde cevapladı:

    S-400 hava savunma füze sistemleri Rusya'da bir geçit töreninde
    © Sputnik / Igor Zarembo
    ‘Batı, Türkiye’nin etrafında çember oluşturmuşken, ülkenin S-400 satın alımı çok doğal’
    "Bu 'Ultimatom veremez' işlerini bize söylüyorlar. Şunu mümkünse Trump'a söylesinler. Benim endişem şu, daha evvel papaz uçmuştu, şimdi S-400 ne olacak? Fırçaları Türkiye Cumhuriyeti Devleti yiyor. Devleti, cumhuriyeti kepaze ettiler. Bir kere onun düzeltilmesi lazım. S-400'leri biz Türkiye olarak 'Niçin satın alıyoruz'un cevabını ne siz biliyorsunuz, ne ben biliyorum ne de ahali biliyor. Kimse bilmiyor. Uzmanlar tarafından S-400'lerin getirilip NATO'nun içerisinde kalarak kullanmasının da imkansız olduğu söyleniyor. Ben asker değilim, uzman değilim. Anlaşılıyor ki -daha evvel de söylemiştim- kişisel korunma hava gücü olarak düşünülmüş. Bu da paylaşılsa kabulümüzdür ama ABD'nin resmi olarak Türkiye'yi tehdit etmesi kabul edilemez. Ben iktidarı bu konuda netliğe, açıklığa ve Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını korumaya davet ediyorum".

     

    Etiketler:
    İstanbul, CHP, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İnternet üzerinden 89 dolardan başlayan ücretlerle Pripyat bölgesine bir tur rezervasyonu yaptırmak mümkün.
    Ziyaretçi akınına uğrayan Çernobil’den kareler
    Karikatür
    Ruhani: Japonya, İran'dan petrol satın almaya devam etmek istiyor
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet