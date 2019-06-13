Alkollü sürücünün 2054 yılına kadar ehliyetine el konuldu

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de trafikte tehlikeli araç kullandığı iddiasıyla polis tarafından durdurulan B.S., hakkında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde 5 yıl içerisinde 8 defa alkollü araç kullanma ve çeşitli nedenlerden dolayı 2049 yılına kadar ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.Trafik polisi tarafından 48/5’den 9. kez yapılan işlemde 5 yıl daha ceza alan sürücü B.S., 2054 yılına kadar trafikten men edildi. Aracı ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.