Kayıt
02:02 14 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Soylu: Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız

    © AA / Mehmet Eser
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 410

    Soylu, "İmamoğlu, 'Böyle bir şey söylemedim, ben it demedim, basit dedim.' diyor. Aklımızla, duyduklarımızla alay ediyor. Portakal FOX TV'de, 'Ben bunu gördüm, ben buraya tırnaklarımla geldim, sen bunu söyledin ama ben bunu RTÜK'ten dolayı yayınlayamam.' dedi. Hala neyin yalanını ortaya koyuyorsunuz? Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız." dedi.

    Soylu, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yaptığı konuşmada, FOX TV'den Fatih Portakal'a bir çağrıda bulunduğunu ve Ordu'da yaşanan olaydaki görüntüyü yayınlamasını istediğini söyledi. 

    Süleyman Soylu - berber
    © AA /
    CHP'li Özel, Soylu’nun traş olduğu berberle görüştü: İlk kez geldi, tesadüfen girdi, o gün tanıştık

    Fatih Portakal'ın ana haber bültenini sunarken, "İmamoğlu, ben bunu gördüm sen yanlış yaptın." dediğini anlatan Soylu, "İmamoğlu, 'Böyle bir şey söylemedim, ben it demedim, basit dedim.' diyor. Aklımızla, duyduklarımızla alay ediyor. Fatih Portakal FOX TV'de, 'Ben bunu gördüm, ben buraya tırnaklarımla geldim, sen bunu söyledin ama ben bunu RTÜK'ten dolayı yayınlayamam.' dedi. Hala neyin kavgasını yapıyorsunuz, hala neyin yalanını ortaya koyuyorsunuz? Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız. Palavrası meydana çıktı. Allah'tan bu seçim oldu, ezkaza YSK seçimi tekrar etmeseydi İstanbul bir felaketle karşı karşıya kalacaktı. Sinirlerine hakim olamayan, herkese hakaret eden, herkesi yalancılıkla suçlayan, karşısındakini küçük ve hakir gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu bizim şehrimiz, bu başkasının şehri değil. Hadi Canan'ı 23 Haziran'a kadar sakladın, ondan sonra devlete 'seri katil' diyen Canan'ı ne yapacaksınız? İnancımıza, dinimize hakarete eden..." diye konuştu. 

    'BOYA ERKEN DÖKÜLDÜ'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlık personeliyle iftar programında bir araya geldi.
    © AA / Murat Kaynak
    İYİ Parti'nin Soylu için verdiği araştırma önergesine ret
    Oynanmak istenen oyunları gördüklerini, İngiliz ve Alman gazeteleri ile televizyonlarının Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

    - Kandil'de teröristbaşları sabah, akşam 'AKP faşizmine karşı biz Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz.' diyor. Dün otelini tahsis edenler, bugün uçağını tahsis ediyor. Bu milletin menfaati için ülkemin geleceği için gerçeği söylemezsem olmaz. Musakka ile İstanbul'u tavlamaya çalışırken ne oldu Koç'un özel uçağından inmiyorsun? VIP ile ilgili kavga ediyorsun. Samimiyet olmadığı için boya erken döküldü. Ne kadar büyük bir saltanat sevdalısın ki hep beraber özel uçaklardasın. İmamoğlu bana, 'Senin İstanbul'da ne işin var?' diyor.

    'PKK İSTANBUL'A SIZMAYA ÇALIŞIYOR'

    Nihal Olçok
    Twitter
    Olçok'tan 'Bizi 15 Temmuz'da Suriyeliler kurtardı' diyen Soylu'ya tepki: Azıcık daha az acıtın

    - İstanbul hepimizin, medeniyetimizin incisi. Milli değerlerinden yoksun olanlara burayı teslim etmek, bizi vebal altında bırakır. Bir tarafta Canan, diğer tarafta Sezai, diğer tarafta Kılıçdaroğlu... Bu kadrodan İstanbul ne umabilir? Önde de foyası ortaya çıkmış Ekrem İmamoğlu. Geleneğimize, göreneğimize, ezanımıza, değerlerimize hor bakan bu kadrodan İstanbul ne bekler? Bana, 'Senin İstanbul'da ne işin var?' diye soruyor İmamoğlu. Söylüyorum, senin üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor. PKK neredeyse biz ensesindeyiz, bu kadar basit. Buna müsaade etmeyelim. Terörle mücadelede yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Kato Dağı'nda kıldıklarını hatırlatarak, "Bir sonraki bayram namazını, Allah Kandil'de kılmayı nasip etsin, duamız bu. İstanbul'u kazandıkları takdirde Türkiye'nin istiklali ile oynayacaklar, siyaset savaşı başlatacaklar, İstanbul'u bu durumlara düşürmeyelim. İstanbul'a ve Türkiye'ye zaman kaybettirmeyelim. İstanbul'u da Türkiye'yi de maceraya sürüklemeyelim. 23 Haziran'da İstanbul'un huzuru bozmayacak bir tercihi hep birlikte kullanalım" şeklinde konuştu. 

     

    İlgili konular:

    Soylu: Göçmen konusu 6 ay içinde çözülecek
    İYİ Parti'nin Soylu için verdiği araştırma önergesine ret
    Soylu: Artık insanlar acaba İmamoğlu kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor
    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İnternet üzerinden 89 dolardan başlayan ücretlerle Pripyat bölgesine bir tur rezervasyonu yaptırmak mümkün.
    Ziyaretçi akınına uğrayan Çernobil’den kareler
    Karikatür
    Ruhani: Japonya, İran'dan petrol satın almaya devam etmek istiyor
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet