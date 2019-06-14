JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, heyetçe yaptıkları müzakere sonrasında hükmü açıkladı.
Buna göre, tutuklu sanıklardan eski kurmay albay Sami Balcı "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eski astsubay Yasin Sancak "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 3 ay, tutuklu sanıklardan eski albay Şenol Yeloğlu ve eski astsubay Turgut Gözütok "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, eski teğmenler Cemre Nazlum, Sinan Darakçı ve Halil İbrahim Kocamaz aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15'er gün hapse mahkum edildi.
Mahkeme heyeti sanıklardan Balcı ve Gözütok'un tutukluluklarının devamına; Yeloğlu, Nazlum, Aytaç, Kocamaz, Kösem ve Darakçı'nın tahliyesine, firari sanık Sancak hakkındaki yakalama kararının devamına da karar verdi.
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