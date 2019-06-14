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06:35 14 Haziran 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Süleyman Soylu

    İddia: İBB Başkanlığı seçimi öncesi kabine değişikliği isteyenler Erdoğan’ı iknaya çalışıyor

    © REUTERS /
    Türkiye
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    23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi öncesi AK Parti içerisinde bir grubun kabine değişikliği yapılmasını istediği iddia edildi. Bu grubun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

    Cumhuriyet'te "Kabine değişikliği ile seçimi çevirme planı" başlığıyla yayımlanan haberde "AKP’de İstanbul seçiminin kazanılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrasına bıraktığı kabine revizyonunun 23 Haziran’dan önce yapılması yönünde yoğun talepler dile getiriliyor" ifadesi kullanıldı.

    Emine Kaplan'ın imzasıyla yayımlanan haberde şu iddialara yer verildi:

    © Fotoğraf : Twitter
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    "Bu taleplerin Erdoğan’a da iletildiği, seçmene ‘31 Mart mesajınızı aldık’ denilerek güven verilebilmesi için seçimden önce yapılacak revizyonun kritik öneme sahip olduğu dillendiriliyor. Erdoğan’ın ikna olması durumunda seçimden hemen önce bir revizyonun gündeme gelebileceği kaydediliyor. Kulislerde, 31 Mart seçiminde oy zarflarına ‘damat varsa ben yokum’ notlarıyla yansıyan rahatsızlık nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Dışişleri Bakanlığı’na, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na kaydırılacağı konuşuluyor.

    İstanbul seçimine kısa bir süre kala AKP içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sonrasına bıraktığı belirtilen kabine revizyonunun zamanlaması konusunda farklı görüşler dile getirilmeye başlandı. Erdoğan, 31 Mart seçiminin akşamında AKP Genel Merkezi’nin balkonunda yaptığı konuşmada, seçmenin mesajının iyi değerlendirileceğini belirterek, değişim mesajı vermişti. Erdoğan’ın bu süreçte hem teşkilatlar hem genel merkez yönetimi hem de kabinede değişiklik yapacağı beklentisi oluşmuştu. Ancak YSK’nin İstanbul seçimini iptal etmesiyle yapılacak değişimin 23 Haziran sonrasına bırakıldığı dile getirilmişti. İstanbul seçiminin kritik bir noktaya gelmesi, Binali Yıldırım’ın aradaki farkı kapatma eğilimine girmesine karşın halen kamuoyu anketlerinde Ekrem İmamoğlu’nun önde çıkması nedeniyle parti içinde bazı isimler, eğer yapılacaksa kabinedeki değişimin seçimden önce olması gerektiğini dile getiriyor.

    © İHA / HAMZA ALP
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    Parti kulislerinde, ‘Eğer 23 Haziran seçiminden önce kabinede yapılacak revizyonla seçmene ‘31 Mart’ta verdiğiniz mesajı aldık ve gereğini yerine getirdik’ denilirse seçmenin güveni yeniden kazanılır. Bu da 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimini Binali Yıldırım lehine çevirebilir. Bir revizyon düşünülüyorsa ve bu seçimden sonraya bırakılırsa İstanbul için geç kalınmış olunur’ görüşü ifade ediliyor. Bu görüş ve taleplerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da iletildiği, vereceği karara göre önümüzdeki günlerde bir revizyonun gündeme gelebileceği kaydediliyor.

    Parti kulislerinde, bir revizyon olması durumunda 31 Mart’tan sonra İstanbul’da geçersiz oyların sayımı sırasında oy zarflarından çıkan ‘Damat varsa ben yokum’ notuyla yansıyan rahatsızlık nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kabinedeki yerinin değişebileceği kaydediliyor. Albayrak’ın Dışişleri Bakanlığı’na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’na, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün İçişleri Bakanlığı’na kaydırılabileceği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın da aralarında bulunduğu dışarıdan atanan bazı bakanların kabine dışında kalabileceği konuşuluyor."

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran, Ekrem İmamoğlu, Kabine, Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan
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