Kayıt
07:05 14 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Nurettin Canikli

    Kulis: Yeni askerlik sistemi tasarısını eleştiren AK Partililer arasında eski Milli Savunma Bakanı Canikli de var

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yeni askerlik sistemine dair yasa tasarısını görüşmek üzere bir araya gelen AK Parti grubunda bazı milletvekilleri eleştiri ve kaygılarını dile getirdi. Bu kişiler arasında, eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de bulunduğu ileri sürüldü.

    Askerlik yasa önerisiyle ilgili parti içindeki tartışmalar ve eleştiriler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece milletvekilleriyle toplantı yaptı.

    Cumhuriyet'te "Celp dönemi değişiyor" başlığıyla yayımlanan ve kulislere dayandırılan haberde "Milletvekilleri öneriye yönelik kaygı ve eleştirilerini dile getirirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eleştirilere ve sorulara yanıt verdi" ifadesi kullanıldı.

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan askerlik sisteminde yapılan değişikliğe neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı
    Haber şöyle devam etti:

    "Önerinin zamanlaması ve erken terhisler nedeniyle KKTC ve sınır birliklerinde ortaya çıkacak asker açığının sıkıntı yaratacağını düşünen eski Milli Savunma Bakanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, benzer eleştiri ve kaygılarını yineledi. İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da, 1000 Avro olan dövizli askerlik ücretinin bedelli askerlikle eşitlenerek yükseltilmesini eleştirerek, bu durumun yurtdışındaki Türklerin vatandaşlıktan çıkmasına yol açacağına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu eleştiri üzerine ‘5000 Avro işi uygun görüldüyse 5 bin Avro olarak devam edilsin’ diyerek hükmün korunmasını istedi. Akar da, döviz kurunun düşmesiyle bu miktarın da düşebileceğini kaydetti.

    ‘HER AY ASKER ALINACAK’

    Terhislerle ilgili eleştirilere yanıt veren Bakan Akar, herhangi bir sıkıntı olmaması ve birliklerde asker açığı yaşanmaması için yılda 4 kez 3’er aylık celplerle yapılan asker alım sisteminde değişikliğe gidileceğini, yılın 12 ayında da celp olacağını ve her ay asker alımı yapılacağını açıkladı. Sistem değişikliği nedeniyle sınır birlikleri ve KKTC’de bir sıkıntı yaşanmayacağını kaydeden Akar, yasa önerisiyle getirilen düzenlemelerle profesyonel personel sayısının yüzde 46’dan yüzde 55’e kadar çıkacağını belirtti. Kuvvet komutanlarının yeni sistemden rahatsız oldukları yönündeki iddiaları yalanlayan Akar, Cumhurbaşkanı’na özel muafiyet getiren 45. maddeyle ilgili muhalefetin eleştirilerine de mevcut yasada aynı düzenlemenin yer aldığını söyledi.

    AKAR’DAN İKNA ZİYARETİ

    © İHA / AHMET UMUR ÖZTÜRK - FATİH ERDOĞAN
    MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüşen Akar: Askerlik yasasının mükemmel şekilde çıkması için gayret gösteriyoruz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askerlik yasa önerisi konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme programı yapılırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da siyasi parti liderlerini bilgilendirmesi istendi. Nabzı yoklanan CHP’den ‘Grup başkanvekilleriyle görüşebilir’ yanıtı üzerine Akar, HDP dışında siyasi partilerin grup başkanvekillerinden randevu aldı. Önce AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup yöneticileriyle toplantı yapan Akar ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştü. Görüşmeye AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile CHP’li Milli Savunma Komisyonu üyeleri katıldı. Akar, daha sonra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu ile görüştü.

    Öte yandan ‘Yeni Askerlik Yasası’ ile ilgili görüşmeler henüz Meclis’te sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeyle ilgili sosyal medya hesabından ‘hayırlı olsun’ paylaşımı yaptı. Erdoğan, ‘Günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüşmüştür. Türkiye, epeyce bir vakittir, planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektedir. Askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısında sürekli yığılmalar yaşandığı da ortadadır’ deyip yeni sistemle ilgili ayrıntıları paylaştı."

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, AK Parti, Askerlik, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nurettin Canikli
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İnternet üzerinden 89 dolardan başlayan ücretlerle Pripyat bölgesine bir tur rezervasyonu yaptırmak mümkün.
    Ziyaretçi akınına uğrayan Çernobil’den kareler
    Karikatür
    Ruhani: Japonya, İran'dan petrol satın almaya devam etmek istiyor
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet