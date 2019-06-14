Kulis: Yeni askerlik sistemi tasarısını eleştiren AK Partililer arasında eski Milli Savunma Bakanı Canikli de var

Yeni askerlik sistemine dair yasa tasarısını görüşmek üzere bir araya gelen AK Parti grubunda bazı milletvekilleri eleştiri ve kaygılarını dile getirdi. Bu kişiler arasında, eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de bulunduğu ileri sürüldü.

Askerlik yasa önerisiyle ilgili parti içindeki tartışmalar ve eleştiriler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece milletvekilleriyle toplantı yaptı.

Cumhuriyet'te "Celp dönemi değişiyor" başlığıyla yayımlanan ve kulislere dayandırılan haberde "Milletvekilleri öneriye yönelik kaygı ve eleştirilerini dile getirirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eleştirilere ve sorulara yanıt verdi" ifadesi kullanıldı.

Haber şöyle devam etti:

"Önerinin zamanlaması ve erken terhisler nedeniyle KKTC ve sınır birliklerinde ortaya çıkacak asker açığının sıkıntı yaratacağını düşünen eski Milli Savunma Bakanı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, benzer eleştiri ve kaygılarını yineledi. İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da, 1000 Avro olan dövizli askerlik ücretinin bedelli askerlikle eşitlenerek yükseltilmesini eleştirerek, bu durumun yurtdışındaki Türklerin vatandaşlıktan çıkmasına yol açacağına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu eleştiri üzerine ‘5000 Avro işi uygun görüldüyse 5 bin Avro olarak devam edilsin’ diyerek hükmün korunmasını istedi. Akar da, döviz kurunun düşmesiyle bu miktarın da düşebileceğini kaydetti.

‘HER AY ASKER ALINACAK’

Terhislerle ilgili eleştirilere yanıt veren Bakan Akar, herhangi bir sıkıntı olmaması ve birliklerde asker açığı yaşanmaması için yılda 4 kez 3’er aylık celplerle yapılan asker alım sisteminde değişikliğe gidileceğini, yılın 12 ayında da celp olacağını ve her ay asker alımı yapılacağını açıkladı. Sistem değişikliği nedeniyle sınır birlikleri ve KKTC’de bir sıkıntı yaşanmayacağını kaydeden Akar, yasa önerisiyle getirilen düzenlemelerle profesyonel personel sayısının yüzde 46’dan yüzde 55’e kadar çıkacağını belirtti. Kuvvet komutanlarının yeni sistemden rahatsız oldukları yönündeki iddiaları yalanlayan Akar, Cumhurbaşkanı’na özel muafiyet getiren 45. maddeyle ilgili muhalefetin eleştirilerine de mevcut yasada aynı düzenlemenin yer aldığını söyledi.

AKAR’DAN İKNA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askerlik yasa önerisi konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme programı yapılırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da siyasi parti liderlerini bilgilendirmesi istendi. Nabzı yoklanan CHP’den ‘Grup başkanvekilleriyle görüşebilir’ yanıtı üzerine Akar, HDP dışında siyasi partilerin grup başkanvekillerinden randevu aldı. Önce AKP Grup Başkanı Naci Bostancı ve grup yöneticileriyle toplantı yapan Akar ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile görüştü. Görüşmeye AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile CHP’li Milli Savunma Komisyonu üyeleri katıldı. Akar, daha sonra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu ile görüştü.

Öte yandan ‘Yeni Askerlik Yasası’ ile ilgili görüşmeler henüz Meclis’te sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeyle ilgili sosyal medya hesabından ‘hayırlı olsun’ paylaşımı yaptı. Erdoğan, ‘Günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüşmüştür. Türkiye, epeyce bir vakittir, planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektedir. Askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısında sürekli yığılmalar yaşandığı da ortadadır’ deyip yeni sistemle ilgili ayrıntıları paylaştı."