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    Recep Tayyip Erdoğan - Binali Yıldırım - billboard

    Sarıkaya: Yıldırım-İmamoğlu programına bakarak Erdoğan'ın iki miting planlaması yapması tartışıldı

    © AFP 2019 / Yasin Akgül
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getirecek oturuma dair kulis yazdı. Sarıkaya, "TV programındaki duruma bakarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın biri Anadolu, diğeri de Avrupa yakasında iki miting planlaması yapmasının tartışıldığını bildirdiler" dedi.

    Muharrem Sarıkaya, Habertürk'te "24 Haziran hesapları..." başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti açısından henüz çözülmeyen ve beklentiyi yükseğe taşıyan bir diğer konu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Yıldırım ile İmamoğlu’nun hafta sonu çıkacağı televizyon programı" ifadesini kullandı.

    Recep Tayyip Erdoğan - Binali Yıldırım - billboard
    © AFP 2019 / Yasin Akgül
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    Sarıkaya, şöyle devam etti:

    "Henüz bir karara bağlanmadığını, olmama ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu belirttiler; ancak TV programındaki duruma da bakarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın biri Anadolu, diğeri de Avrupa yakasında iki miting planlaması yapmasının tartışıldığını bildirdiler.

    KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

    Beklentinin bir diğeri de bu seçim sonrası bir kabine değişikliğinin olup olmayacağı…

    Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen seçim öncesi yaptığı açıklamada böyle bir düşüncesinin olmadığını çok net ortaya koymuştu…

    Ancak bu seçimde elde edilecek sonuca göre bir değişiklik beklentisi de AK Parti’de mevcut.

    Beklentinin ağırlıklı bölümü de Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına yönelik…

    Hemen belirteyim ki bugün milletvekili olmayan akil konumdaki bazı eski bakanlar da bu makama talip…

    MUHALEFETİN STRATEJİSİ

    Muhalefet ise belki de en rahat dönemini yaşıyor…

    Ekrem İmamoğlu
    © AA /
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    İktidar partisi gibi Meclis Genel Kurulu'nda yeteri sayıda üye bulundurma zorunluluğu bulunmadığı için CHP belirli sayıda milletvekilini Ankara’da bırakıp geri kalanını İstanbul’a yollamış.

    İYİ Parti de benzer durumda…

    Söylenecek bir yanlış cümlenin veya ağızdan kaçan en küçük sözün bütün süreci etkileyeceği göz önüne bulundurularak milletvekillerinden salon toplantılarından uzak durmaları, seçmenle birebir temas kurmaları istenmiş. 

    Bu kapsamda, iki taraf da İstanbul’daki çalışma stratejisinden hoşnut.

    Peki seçim sonrası muhalefette başka beklenti hakim mi derseniz; hemen belirteyim seçim dahil herhangi bir beklentileri yok.

    Nedeni de CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, ‘Belediye başkanlarımızın nasıl iyi hizmet ettiğini halka göstermek için en az iki yıla ihtiyacımız var’ sözleriyle sergilediği yaklaşım…

    Dolayısıyla muhalefetin İstanbul seçimi sonrası iktidarı sıkıştırma gibi çabası olmayacak.

    Konjonktür buna izin verecek mi derseniz, onu da zaman gösterecek."

    Etiketler:
    AK Parti, Miting, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu
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