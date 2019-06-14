Çavuşoğlu: Biz S-400'ü aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Çavuşoğlu, S-400 anlaşmasıyla ilgili olarak "Biz S-400'ü aldık. Başka bir şeyi yok bunun. Aldık" dedi. Çavuşoğlu hiçbir şekilde geri adım atılmayacağını da yineledi.