Kayıt
11:10 14 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fatih Altaylı

    Fatih Altaylı: İmamoğlu 'Öyle üzerime geldiler ki, etmemem gereken bir lakırdıyı etmiş olabilirim' deseydi doğru olurdu

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 44

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz için kullandığı ileri sürülen 'itlik' ifadesini değerlendirdi. Altaylı, "Ekrem Bey çıkıp ‘Vallahi öyle üzerime geldiler ki, etmemem gereken bir lakırdıyı etmiş olabilirim' deseydi doğrusunu yapmış olurdu" ifadesini kullandı.

    Fatih Altaylı, Habertürk'te "Bein'e değil kendimize kızalım" başlığıyla yayımlanan yazısında "Türkiye Süper Ligi’nin yayıncısı Bein Sports, Federasyon’dan dolar kurunun sabitlenmesini istemiş" ifadesini kullandı.

    Altaylı, şöyle devam etti:

    Digitürk
    © AA /
    beIN 'Türkiye’den çekiliyor' iddialarına Digiturk'ten yalanlama
    "Naklen yayın haklarını 500 milyon dolara alan Katarlı yayıncı diyormuş ki, ‘Dolar kurunu 3.80’den sabitleyelim’. 

    Bunun anlamı şu: 

    ‘Biz bu lige 500 değil, 320 milyon dolar verelim.’ 

    Bana gelen bilgilere göre asıl talep tüm anlaşmayı TL’ye çevirmek ama bunun şimdilik mümkün olmadığını gördükleri için buradan gidiyorlar. 

    Haklılar mı? 

    Haklılar. 

    Bana göre bu lige zaten ederinden fazla bir para vermişlerdi. 

    Niyeyse! 

    Dünyada 160 ayrı yayıncıya satılan İspanyol Ligi La Liga 1.15 milyar dolar ederken, bizim ligin 500 milyon dolar etmesi abes. 

    Hızla artan kuru abonelere yansıtamayan Bein’in indirim istemekten başka çaresi yok. 

    Güvendiği unsur ise başka bir yayıncının lige talip olma ihtimalinin hemen hemen 0 olması. 

    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray’ın golünü atan Henry Onyekuru gol sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
    © AA / Orhan Akkanat
    Son 10 yılda 4 büyüklerden Süper Lig'e akan transfer parası
    Yani Federasyon ve kulüpler kabul etmezse yeni yapılacak bir ihalede 320 milyon dolar veren bile çıkmaz. 

    Bein buna güveniyor. 

    Güvenilirliği kalmamış, her sezonu hakem tartışmaları ile geçiren, uluslararası başarısı olmayan, siyasetin müdahale ettiği düşünülen, en büyük iki kulübünden birinin küme düşmemeye oynadığı ve yılladır taraftarını mutlu edemediği, neredeyse tüm kulüpleri batma notasına gelmiş, tribünleri birkaç maç dışında doldurmayan bir lige kim para verir ki! 

    Bu ligin değerini artırmak için çalışmayan federasyonların, kötü yönetilen kulüplerin sonunda geleceği nokta buydu. 

    Kimse Bein’e kızmasın. 

    Kendimize kızalım!

    Not: Bein’in Türkiye’de sahip olduğu Digitürk’ü çok kötü yönettiğini, giderek zaviye kaybeden bir platforma dönüştüğünü, özellikle spor kanallarında felaket durumda olduğunu söyleyebiliriz ve haklı oluruz. Ama yine de ligimizin de o parayı edecek bir durumu olmadığını kabul etmeliyiz.

    ÖNEMLİ OLAN

    Fatih Portakal var dedi ama yayınlamadı. 

    Erdoğan Aktaş yayınladı. 

    İmamoğlu’nun Ordu Valisi için ‘Vali itlik yapmıştır’ dediği görüntüler dün ortaya çıktı. 

    Şüpheyle yaklaşanlar olacaktır elbet. 

    Recep Tayyip Erdoğan - Binali Yıldırım - billboard
    © AFP 2019 / Yasin Akgül
    Sarıkaya: Yıldırım-İmamoğlu programına bakarak Erdoğan'ın iki miting planlaması yapması tartışıldı
    Ne görüntüler, ne kayıtlar ‘Montaj’ diye geçiştirilince bu kayıt ya da görüntü için de ‘Montaj’ diyenler çıkabilir. 

    Oturup teknik analiz yapmadım. 

    Görüntülerin ne gerçekliğine kefil olabilirim ne de montaj diyebilirim. 

    Bildiğim şudur: 

    Eğer Ekrem İmamoğlu Ordu Valisi için ‘İtlik etti’ demişse bu bir siyasetçinin bir bürokrata ya da bir vatandaşa ettiği ne ilk ne de son hakarettir muhtemelen. 

    Yakışıksızdır, kötüdür, yanlıştır, ayıptır. 

    Ama bir ilk değildir. 

    Ama bu durumun bir siyasetçi için asıl kötü olan tarafı nedir biliyor musunuz? 

    İnkarıdır... 

    Herkes gibi İmamoğlu da öfkelenebilir. 

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Behçet Alkan
    Soylu: İmamoğlu'na karşı sert değilim, o bana karşı sert
    Kızabilir. 

    Tahriklere kapılabilir. 

    Ve sonunda patlayabilir. 

    Söylenmemesi gereken, söylememesi gereken bir şeyi söyleyebilir! 

    Ama söylediğini ‘inkar’ etmez. 

    Valiye ‘İtlik etti’ demek Vali’ye hakarettir ama ‘Basit dedim, bası gitmiş iti kalmış demek’ bize hakarettir. 

    Ekrem Bey çıkıp ‘Vallahi öylesine üzerime geldiler ki, etmemem gereken bir lakırdıyı etmiş olabilirim. O öfke ile ağzımdan çıkmış olabilir. Vali’den de vatandaşlarımdan da özür dilerim’ deseydi doğrusunu yapmış olurdu. 

    Bu haliyle yanlışını yapmış oldu."

    Etiketler:
    beIN, Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mamak’ta Türk-Rus Kültür Yılı konseri
    Karikatür
    Ruhani: Japonya, İran'dan petrol satın almaya devam etmek istiyor
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet