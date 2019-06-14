Fatih Altaylı: İmamoğlu 'Öyle üzerime geldiler ki, etmemem gereken bir lakırdıyı etmiş olabilirim' deseydi doğru olurdu

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz için kullandığı ileri sürülen 'itlik' ifadesini değerlendirdi. Altaylı, "Ekrem Bey çıkıp ‘Vallahi öyle üzerime geldiler ki, etmemem gereken bir lakırdıyı etmiş olabilirim' deseydi doğrusunu yapmış olurdu" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Bein'e değil kendimize kızalım" başlığıyla yayımlanan yazısında "Türkiye Süper Ligi’nin yayıncısı Bein Sports, Federasyon’dan dolar kurunun sabitlenmesini istemiş" ifadesini kullandı.

Altaylı, şöyle devam etti:

"Naklen yayın haklarını 500 milyon dolara alan Katarlı yayıncı diyormuş ki, ‘Dolar kurunu 3.80’den sabitleyelim’.

Bunun anlamı şu:

‘Biz bu lige 500 değil, 320 milyon dolar verelim.’

Bana gelen bilgilere göre asıl talep tüm anlaşmayı TL’ye çevirmek ama bunun şimdilik mümkün olmadığını gördükleri için buradan gidiyorlar.

Haklılar mı?

Haklılar.

Bana göre bu lige zaten ederinden fazla bir para vermişlerdi.

Niyeyse!

Dünyada 160 ayrı yayıncıya satılan İspanyol Ligi La Liga 1.15 milyar dolar ederken, bizim ligin 500 milyon dolar etmesi abes.

Hızla artan kuru abonelere yansıtamayan Bein’in indirim istemekten başka çaresi yok.

Güvendiği unsur ise başka bir yayıncının lige talip olma ihtimalinin hemen hemen 0 olması.

Yani Federasyon ve kulüpler kabul etmezse yeni yapılacak bir ihalede 320 milyon dolar veren bile çıkmaz.

Bein buna güveniyor.

Güvenilirliği kalmamış, her sezonu hakem tartışmaları ile geçiren, uluslararası başarısı olmayan, siyasetin müdahale ettiği düşünülen, en büyük iki kulübünden birinin küme düşmemeye oynadığı ve yılladır taraftarını mutlu edemediği, neredeyse tüm kulüpleri batma notasına gelmiş, tribünleri birkaç maç dışında doldurmayan bir lige kim para verir ki!

Bu ligin değerini artırmak için çalışmayan federasyonların, kötü yönetilen kulüplerin sonunda geleceği nokta buydu.

Kimse Bein’e kızmasın.

Kendimize kızalım!

Not: Bein’in Türkiye’de sahip olduğu Digitürk’ü çok kötü yönettiğini, giderek zaviye kaybeden bir platforma dönüştüğünü, özellikle spor kanallarında felaket durumda olduğunu söyleyebiliriz ve haklı oluruz. Ama yine de ligimizin de o parayı edecek bir durumu olmadığını kabul etmeliyiz.

ÖNEMLİ OLAN

Fatih Portakal var dedi ama yayınlamadı.

Erdoğan Aktaş yayınladı.

İmamoğlu’nun Ordu Valisi için ‘Vali itlik yapmıştır’ dediği görüntüler dün ortaya çıktı.

Şüpheyle yaklaşanlar olacaktır elbet.

Ne görüntüler, ne kayıtlar ‘Montaj’ diye geçiştirilince bu kayıt ya da görüntü için de ‘Montaj’ diyenler çıkabilir.

Oturup teknik analiz yapmadım.

Görüntülerin ne gerçekliğine kefil olabilirim ne de montaj diyebilirim.

Bildiğim şudur:

Eğer Ekrem İmamoğlu Ordu Valisi için ‘İtlik etti’ demişse bu bir siyasetçinin bir bürokrata ya da bir vatandaşa ettiği ne ilk ne de son hakarettir muhtemelen.

Yakışıksızdır, kötüdür, yanlıştır, ayıptır.

Ama bir ilk değildir.

Ama bu durumun bir siyasetçi için asıl kötü olan tarafı nedir biliyor musunuz?

İnkarıdır...

Herkes gibi İmamoğlu da öfkelenebilir.

Kızabilir.

Tahriklere kapılabilir.

Ve sonunda patlayabilir.

Söylenmemesi gereken, söylememesi gereken bir şeyi söyleyebilir!

Ama söylediğini ‘inkar’ etmez.

Valiye ‘İtlik etti’ demek Vali’ye hakarettir ama ‘Basit dedim, bası gitmiş iti kalmış demek’ bize hakarettir.

Ekrem Bey çıkıp ‘Vallahi öylesine üzerime geldiler ki, etmemem gereken bir lakırdıyı etmiş olabilirim. O öfke ile ağzımdan çıkmış olabilir. Vali’den de vatandaşlarımdan da özür dilerim’ deseydi doğrusunu yapmış olurdu.

Bu haliyle yanlışını yapmış oldu."