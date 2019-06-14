Haber Global İmamoğlu'nun VIP salonu önündeki sözlerini yayınladı

CHP tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı VIP krizine dair dün yeni bir görüntü yayınlandı.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için yeniden aday olan ve çalışmaları kapsamında Karadeniz'e giden Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a 'it' dediği iddiasına dair dün yeni görüntü yayınlandı.

Haber Global tarafından servis edilen görüntü, çok sayıda internet sitesi tarafından alıntılandı.

Görüntüde Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonu önündeki polislerle konuştuğu görülüyor. Görüntünün sesinde "Vali itlik yapmıştır" sözleri duyuluyor.

Haber Global yetkililerinden yapılan açıklamada, söz konusu görüntünün 'montaj mı, değil mi' tartışmasının bitmesi için yayınlandığı ifade edildi.

Aynı görüntünün kanalda daha önce de iki defa yayınladığı öğrenildi.

Haber Global İmamoğlu'nun VIP salonu önündeki sözlerini yayınladıhttps://t.co/nruAQlIGQv pic.twitter.com/Bx7B994squ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 14, 2019

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