Rabia Naz için verilen araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması için HDP tarafından Rverilen araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün araştırılması için verdiği araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Bugün HDP grubu olarak TBMM Genel Kurulu'nda Rabia Naz'ın şüpheli ölümünün araştırılması için verdiğimiz önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Rabia Naz'ın ölümü bir kazaysa da ortaya çıksın, bir cinayetse de ortaya çıksın, sorumlular korunmasın.https://t.co/Vrd0qNWdcH — Fatma Kurtulan (@fkurtulan33) 13 июня 2019 г.

​HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Twitter yaptığı açıklamada, "Bugün HDP grubu olarak TBMM Genel Kurulu'nda Rabia Naz'ın şüpheli ölümünün araştırılması için verdiğimiz önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi" ifadelerini kullandı.

Bianet'in haberine göre, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu imzasıyla verilen araştırma önergesinde kızının ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelesi veren baba Şaban Vatan'ın bu süreçte gözaltına alınmasının, Rabia Naz'ın ölümünün siyasi erk sahipleri tarafından karartıldığı iddialarını güçlendirdiği belirtilmişti.